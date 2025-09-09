聯博：Fed年底前降息3碼機率增 美債殖利率下滑空間大於其他主要國家

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯博投信指出，美國聯準會（Fed）即將於下周召開利率會議，年底前另外還有10月及12月兩次利率會議。市場預期，今年底前Fed降息至少3碼（即0.75個百分點）的可能性正大幅升高，且明年底前可能還會至少降息3碼。

聯博投信指出，美國最新非農就業新增2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，失業率也向上攀升到疫情以來最高4.3%。此外，最近公布的數項勞動市場數據也都遜於預期，包括小非農ADP就業數據、初領失業救濟金人數等，都進一步確認美國勞動市場正在降溫。

根據最新聯邦基金利率期貨，投資人預期Fed年底前降息幅度由原本的2碼擴大至3碼。聯博投信指出，美國公債殖利率下滑幅度放大，帶動投資等級公司債9月以來表現優於政府公債、新興市場債、非投等債等其他債種，彭博美國投資等級公司債指數9月以來漲幅已超過1.5%。

聯博投信表示，相較於歐元區 、英國、加拿大、澳洲等其他主要央行今年已陸續降息，Fed至今仍維持利率不變，在主要央行中最晚降息。目前美國聯邦基金利率仍處於高於長期平均值的相對高檔，未來美債利率較其他國家更具下滑空間。

聯博投信表示，投資人如果想要參與降息行情，美國正是首選。投資人可以透過主動聯博投等入息（00980D），來參與降息行情。00980D為全台首檔主動式債券ETF，主動投資挑好債，聚焦美國市場，以投等公司債為主，積極參與Fed降息潛力下美國投等公司債收益與價差機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

