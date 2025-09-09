高股息ETF人氣爆棚 三強規模創新高 資金快速湧進

台股昨（9）日再創歷史新高，高息ETF三本柱規模跟著創高。元大高股息（0056）、國泰永續高股息、群益台灣精選高息規模同步創下新高，主因成分股股價上漲挹注，加上部分居高思危的買盤進場；其中，元大高股息突破5,000億元，為繼元大台灣50後第二檔，再寫高股息ETF新里程碑。

截至昨日，台股被動式高息ETF總規模增長至2.03兆元，改寫歷史新紀錄，主要來自於台股高息三雄的元大高股息5,003.76億元、國泰永續高股息4,495.48億元、群益台灣精選高息4,192.78億元規模都創下新高。

若從今年漲跌幅表現來看，台股被動式高息ETF平均為3.5%，漲幅超過一成有三檔，跟加權報酬率指數的10.7%有得拚，其中，富邦臺灣優質高息漲幅最高，達16.5%、群益科技高息成長14.03%、中信成長高股息10.4%。至於規模前十大的台股被動式高息ETF，表現優於均值的有元大高股息6.2%、大華優利高填息30的4.8%。

法人指出，元大高股息選股邏輯採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，已隱含成長因子在內，目前AI、半導體概念股權重過半，隨昨天資金回流權值股、AI概念股，績效跟著受益。根據最新經濟部發布外銷訂單統計，AI商機的力道超乎預測，元大高股息選股邏輯有望持續受惠。

展望後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，9月降息市場預期高，金融股預期可受惠投資收益回升以及聯準會降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。群益台灣精選高息於5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，顯示換股後成分股特性更加適合長期存股。

另一方面，國際半導體展在10日正式登場，今年以AI、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1,200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。國泰投信指出，隨著半導體及AI應用持續擴張，投資人可透過布局相關ETF掌握趨勢。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存ETF，推動元大高股息跟上元大台灣50腳步規模突破5,000億元，加上市值型ETF成長潛力持續吸引投資人，證交所8月定期定額交易戶數前十大中，多達九檔是台股ETF，顯示投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。