債券ETF漲幅 紅不讓

聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊號、美國就業低於預期，強化市場對於聯準會9月降息預期，進而帶動債市表現，近一月投信發行債券ETF績效也全數上揚，觀察七檔規模超過千億元的產品，近一月也都有超過3%的漲幅。

財富管理專家說明，以近期表現佳且成交狀況熱絡的群益ESG投等債20+ ETF（00937B）來看，其成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%以上者，同時兼顧資產品質、收益水準以及資本利得潛力，持續受到市場關注。而00937B也將於9月16日除息，本次配息預估年化配息率近6%，欲參與領息的投資人可把握9月15日最後買進日。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，隨著聯準會貨幣政策寬鬆趨勢明確，利率風險逐步緩解，公債殖利率波動明顯降低，因此對債券存續期間持正面看法，現階段利差水準低於過去十年平均，信用風險低。

整體來看，在聯準會可望降息與信用風險可控，但考量經濟前景仍有不確定性之下，投等債仍將持續吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍值得留意，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度相對高，布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

國泰投資級公司債ETF經理人李育齡表示，市場聚焦本周四即將公布的美國8月CPI數據，美國公債殖利率微幅走跌；上周五公布的非農就業數據疲弱下，強化市場對聯準會降息的預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。