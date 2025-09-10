快訊

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

ETF定期定額 0050稱冠

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨台股頻創新高，定期定額投資再度掀起熱潮。據臺灣證券交易所統計，8月ETF及個股定期定額扣款戶數以元大台灣50（0050）表現最亮眼，主要受惠台股漲勢及7月分割降低門檻，8月再增5萬戶，戶數達48.4萬戶，僅兩個月便成長51％，9月有望突破50萬戶大關。

法人指出，台股多頭格局不墜，加上投資人偏好追隨市值型標的，帶動元大台灣50持續吸金。雖然高股息ETF長期深受青睞，但近期部分投資人選擇將資金轉向元大台灣50，以共享台股創高的成長果實。國泰永續高股息雖仍穩居第二，但8月戶數小幅減少至29.3萬戶。

個股方面，台積電仍是定期定額族群的最愛，8月扣款戶數達10.95萬戶，單月增加5,120戶，月增率4.9％。金融股亦為存股族群核心，其中玉山金以2.87萬戶超車兆豐金，躍居第二。人工智慧（AI）與伺服器題材加持下，鴻海更反超中信金，以1.88萬戶名列第四，展現資金輪動效應。

進一步觀察ETF定期定額前十名，除了元大台灣50與國泰永續高股息外，元大高股息、富邦台50分別以27.2萬戶、24.3萬戶穩居第三與第四；群益台灣精選高息則小幅下滑至13.4萬戶。值得注意的是，主打科技題材的國泰台灣科技龍頭戶數逆勢成長至2.93萬戶，統一FANG+更以7.18％的月增率表現突出，顯示市場資金也持續留意全球科技動能。

在個股部分，前十名幾乎持續由金融股與權值股包辦，顯示投資人仍偏好具備穩健股息與成長性的標的。法人分析，反映了小資族「存股＋定期定額」的雙重策略，兼顧長期殖利率與資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 高股息 定期定額

延伸閱讀

台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

65歲退休領月退才是真保障？達人無奈：存股月領息20萬居然被當廢物

聯發科啃蘋果強攻1,500關！聯手五大巨頭推動台股直闖24,900

00919、00981A 在內五檔超高人氣台股ETF 受益人、規模雙創高

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

ETF定期定額 0050稱冠

隨台股頻創新高，定期定額投資再度掀起熱潮。據臺灣證券交易所統計，8月ETF及個股定期定額扣款戶數以元大台灣50（0050...

群益ESG投等債 11日上市

臺灣證券交易所表示，群益投信募集發行的「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」，簡稱群益ESG投等債...

高股息ETF人氣爆棚 三強規模創新高 資金快速湧進

台股昨（9）日再創歷史新高，高息ETF三本柱規模跟著創高。元大高股息（0056）、國泰永續高股息、群益台灣精選高息規模同...

債券ETF漲幅 紅不讓

聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊號、美國就業低於預期，強化市場對於聯準會9月降息預期，進而帶動債市表現，近一月投信發行債券ETF...

高股息第一檔！0056規模突破5000億大關 績效優於其他高股息

元大高股息（0056）再創新里程碑，9日繼0050後成為首檔高股息ETF規模突破5,000億元，最新規模達5,003億，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。