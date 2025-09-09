0050定期定額戶數飆升 兩個月增胖51.7%、有望突破50萬戶大關

快訊

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

台股強勢創高，定期定額投資再度升溫，其中「全民ETF」元大台灣50（0050）最受矚目。據臺灣證券交易所統計，0050在6月分割後投資門檻大幅降低，加上台股多頭格局加持，吸引大量資金進場。8月戶數再增加5萬戶，達48.4萬戶，僅兩個月便暴增逾五成，投資人氣直逼50萬戶新里程碑，顯示0050已成為台股國民投資指標，短線資金熱度可望延續。

相較之下，高股息ETF人氣略有消退。國泰永續高股息（00878）雖穩居第二，但戶數降至29.3萬戶；元大高股息（0056）、富邦台50（006208）則分別以27.2萬戶、24.3萬戶緊追在後。值得注意的是，科技題材也獲青睞，國泰台灣科技龍頭（00881）戶數逆勢增至2.93萬戶，統一FANG+（00757）更繳出7.18％月增率，顯示市場資金持續追逐科技動能。

在個股定期定額方面，台積電（2330）依舊是存股族首選，8月扣款戶數達10.95萬戶，月增4.9%；金融股仍占多數，其中玉山金（2884）以2.87萬戶超越兆豐金（2886），躍居第二；AI與伺服器題材則推升鴻海（2317）至第四名，展現資金輪動效應。

法人分析，台股投資熱潮正逐步走向「國民化」，0050戶數暴增就是最佳例證。儘管短線仍受降息預期與國際資金流動影響，但定期定額策略在波動中展現穩健累積效果，投資人透過ETF與權值股存股，可望兼顧長期成長與資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

