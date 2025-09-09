快訊

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

獨／房貸族再傳佳音 台銀將把最高成數門檻所得收支比降為180%

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

日相人選對中強硬 國防股表態激昂、00965股價同步刷高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

日本首相石破茂宣布辭職後，市場預期潛在人選均可望維持軍備支出成長，帶動國防概念股包括三菱重工表態上漲，國內投資全球軍工的元大航太防衛科技（00965），9日再寫股價新高，今年以來漲幅逾44%，題材性更勝科技主題。

法人分析，目前日相熱門人選高市早苗，屬於對中強硬派，若繼任將是日本國防概念股利多，包括三菱重工、IHI、川崎重工等近日呈現上漲；而聲量居次的小泉進次郎雖然立場相對溫和，但預期不會大幅調整國防政策，日本軍費長線成長的趨勢有望延續。

此外，國際地緣政治風險持續升溫，各國軍工產業鏈進入穩定上升期，近期三菱重工得標100億澳幣的澳洲巡防艦訂單，奠定穩固的訂單基礎。鄰近的韓國，韓華航太近日宣布韓國國防採購計畫管理局簽署價值約2,700億韓元的爆裂物探測和排除機器人量產合約，帶動軍工股基本面穩定攀升。

法人表示，俄烏戰爭消耗歐美軍備庫存，再加上各國區域衝突、美國對外政策轉向以及AI科技革新，皆推動軍工產業的全面成長。此外軍工國防股主要買家為政府相當穩定，相較一般高本益比科技更不容易受消息面、景氣循環影響，表現進而穩定亮眼。

至於布局建議，法人表示，有鑑於軍備需求持續擴張，長線有利軍工概念股表現，且全球軍費支出正進入新一輪擴張期，可視短線震盪時機積極進場布局。

00965於2024年11月5日成立，11月26日掛牌，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，當時IPO價格為15元，搭上趨勢列車，不到一年時間，股價已經收上21元。看好投資人也可以留意00965的ETF連結基金，發行價為10元且不配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

航太 日本

延伸閱讀

後石破茂時代的黨內競爭：自民黨總裁選10月登場，內外交迫的政治陰影

誰能接替石破茂當上日本首相？美媒：與川普相處成關鍵考量

日相請辭效應…下月難升息 自民黨黨魁選舉10月4日舉行

日本新首相選制對誰有利？自民黨幹部透露 總裁補選10/4會採納黨員票

相關新聞

拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

台股行情好，不少股民希望把握時機大賺一筆，因此會將房產轉貸，將錢再投入股市，日前有網友分享身邊朋友的操作，沒想到卻因此將生活過得十分拮据，讓原PO不禁感嘆，投資還是要量力而為。

0050續霸定期定額冠軍、劍指50萬新里程碑 高股息ETF爆下車潮

8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50（0050）月增逾超過5萬戶繼續稱霸，調降費用率與分割股價，持...

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

高股息第一檔！0056規模突破5000億大關 績效優於其他高股息

元大高股息（0056）再創新里程碑，9日繼0050後成為首檔高股息ETF規模突破5,000億元，最新規模達5,003億，...

00981T月配息+債息稅務優勢…搭30％台股龍頭！稀飯曝光四大亮點

你手上是不是也同時持有不同屬性的ETF？像是投資（00937B）群益ESG投等債20+這種BBB級長天期債券ETF，追求每月領息；同時也有投資（0050）元大台灣50這類市值型 ETF，把握台股權值股

65歲退休領月退才是真保障？達人無奈：存股月領息20萬居然被當廢物

陪老婆回娘家，一個星期一次，聽她們家族的男人指點春秋。 大致就是不管公司怎樣既然月薪有6位數就應該要忍著一直上班領薪水，一定要耗到65歲領勞保月退才有保障，還有既然辭了就要趕快去找工作，找收入。 結論就是他們姐姐很可憐，好不容易退休那一點月退要養全家，包括那個沒拿到公司資遣費，沒撐到65領勞保月退，也沒去找工作的廢物姐夫。 我也只能沉默聽他們指點春秋，家裡有存股，股息+老婆月退俸一個月20W沒問題這個曾經跟他們說過，其實是被直接忽略，推測他們覺得所謂存股跟股息都是虛的，找一個工作朝九晚五月領15萬才是真的，其他不管說什麼都是廢物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。