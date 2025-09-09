日相人選對中強硬 國防股表態激昂、00965股價同步刷高

前日本首相石破茂宣布辭職後，市場預期潛在人選均可望維持軍備支出成長，帶動國防概念股包括三菱重工表態上漲，國內投資全球軍工的元大航太防衛科技（00965），9日再寫股價新高，今年以來漲幅逾44%，題材性更勝科技主題。

法人分析，目前日相熱門人選高市早苗，屬於對中強硬派，若繼任將是日本國防概念股利多，包括三菱重工、IHI、川崎重工等近日呈現上漲；而聲量居次的小泉進次郎雖然立場相對溫和，但預期不會大幅調整國防政策，日本軍費長線成長的趨勢有望延續。

此外，國際地緣政治風險持續升溫，各國軍工產業鏈進入穩定上升期，近期三菱重工得標100億澳幣的澳洲巡防艦訂單，奠定穩固的訂單基礎。鄰近的韓國，韓華航太近日宣布韓國國防採購計畫管理局簽署價值約2,700億韓元的爆裂物探測和排除機器人量產合約，帶動軍工股基本面穩定攀升。

法人表示，俄烏戰爭消耗歐美軍備庫存，再加上各國區域衝突、美國對外政策轉向以及AI科技革新，皆推動軍工產業的全面成長。此外軍工國防股主要買家為政府相當穩定，相較一般高本益比科技更不容易受消息面、景氣循環影響，表現進而穩定亮眼。

至於布局建議，法人表示，有鑑於軍備需求持續擴張，長線有利軍工概念股表現，且全球軍費支出正進入新一輪擴張期，可視短線震盪時機積極進場布局。

00965於2024年11月5日成立，11月26日掛牌，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，當時IPO價格為15元，搭上趨勢列車，不到一年時間，股價已經收上21元。看好投資人也可以留意00965的ETF連結基金，發行價為10元且不配息。

