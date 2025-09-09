快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

月月配群益ESG投等債0-5 ETF 9月11日掛牌上市

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，由群益投信募集發行的「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」群益ESG投等債0-5（00985B），將於9月11日掛牌上市，該檔ETF為月月配機制，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數（ICE ESG 0-5 Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Index）」，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。該指數主要投資於成熟市場國家的美元投資等級公司債，篩選信用評等介於BBB+至BBB-、剩餘年限小於5年，及ESG分數、流通在外金額、票面利率等條件，並採市值加權，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至今年8月底，指數成分債券逾600檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達192檔（含被動式ETF 185檔及主動式ETF 7檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF ESG

延伸閱讀

國泰證調降債券申購門檻

2026第三屆聯經人文企業獎徵件開跑！鼓勵深耕永續價值 將人文關懷深入企業DNA

一銀推動 ESG 展現行動力

ICE大規模掃蕩波士頓 取締非法移民行動將持續數周

相關新聞

拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

台股行情好，不少股民希望把握時機大賺一筆，因此會將房產轉貸，將錢再投入股市，日前有網友分享身邊朋友的操作，沒想到卻因此將生活過得十分拮据，讓原PO不禁感嘆，投資還是要量力而為。

00981T月配息+債息稅務優勢…搭30％台股龍頭！稀飯曝光四大亮點

你手上是不是也同時持有不同屬性的ETF？像是投資（00937B）群益ESG投等債20+這種BBB級長天期債券ETF，追求每月領息；同時也有投資（0050）元大台灣50這類市值型 ETF，把握台股權值股

0050續霸定期定額冠軍、劍指50萬新里程碑 高股息ETF爆下車潮

8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50（0050）月增逾超過5萬戶繼續稱霸，調降費用率與分割股價，持...

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

65歲退休領月退才是真保障？達人無奈：存股月領息20萬居然被當廢物

陪老婆回娘家，一個星期一次，聽她們家族的男人指點春秋。 大致就是不管公司怎樣既然月薪有6位數就應該要忍著一直上班領薪水，一定要耗到65歲領勞保月退才有保障，還有既然辭了就要趕快去找工作，找收入。 結論就是他們姐姐很可憐，好不容易退休那一點月退要養全家，包括那個沒拿到公司資遣費，沒撐到65領勞保月退，也沒去找工作的廢物姐夫。 我也只能沉默聽他們指點春秋，家裡有存股，股息+老婆月退俸一個月20W沒問題這個曾經跟他們說過，其實是被直接忽略，推測他們覺得所謂存股跟股息都是虛的，找一個工作朝九晚五月領15萬才是真的，其他不管說什麼都是廢物。

高股息第一檔！0056規模突破5000億大關 績效優於其他高股息

元大高股息（0056）再創新里程碑，9日繼0050後成為首檔高股息ETF規模突破5,000億元，最新規模達5,003億，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。