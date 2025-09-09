高股息第一檔！0056規模突破5000億大關 績效優於其他高股息

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
元大高股息（0056）再創新里程碑，9日繼0050後成為首檔高股息ETF規模突破5000億元，最新規模達5003億。示意圖／AI生成
元大高股息（0056）再創新里程碑，9日繼0050後成為首檔高股息ETF規模突破5,000億元，最新規模達5,003億，與0050持續為市值型與高股息ETF熱門首選。

法人指出，近期高股息ETF進入降息，成立時間最久的0056基於穩定配息，適度調整配息金額，獲得市場正面回響，統計今年以來截至9月8日淨申購金額近1,400億元，顯見0056所代表的穩定性和重要性。

同時，0056績效表現上也相對其他高股息ETF出色，統計今年以來至9月9日，0056在三大熱門高股息ETF績效表現以6.23%居冠，國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）則分別為-0.48%、-1.91%；如自4月9日低點反彈以來，0056為31.78%，亦優於00878、00919的21.31％與20.62%。

9日同步公布的證交所定期定額，高股息ETF除0056維持正成長，其他包括00878、00919均衰退，其中00878月減4,716戶至29.3萬戶，今年以來已第五度月減，也創僅高於1月的次低紀錄。

法人指出，0056選股邏輯採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，已隱含成長因子在內，目前AI+半導體概念股權重過半，故隨著資金回流權值股、AI概念股，表現受惠亮眼。同時，根據最新經濟部發布外銷訂單統計，AI商機的力道超乎預測，0056選股邏輯將有望優先受惠。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存ETF，推動0056跟上0050腳步規模突破5,000億，加上市值型ETF成長潛力持續吸引投資人，證交所8月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF，顯示投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

