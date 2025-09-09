快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50月增逾超過5萬戶繼續稱霸。示意圖／AI生成

8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50（0050）月增逾超過5萬戶繼續稱霸，調降費用率與分割股價，持續吸引小資族、為小孩存股的爸媽投資人流入；反觀，高股息ETF則是除元大高股息（0056）外幾乎都衰退。

根據臺灣證交所公布最新8月ETF定期定額排行榜，其中，前十大排名沒有變化，依序仍為元大台灣50的484,284戶、國泰永續高股息（00878）293,935戶、元大高股息272,706戶、富邦台50（006208）的242,936戶、群益台灣精選高息（00919）134,072戶、元大台灣高息低波（00713）96,968戶、復華台灣科技優息（00929）30,237戶、富邦公司治理（00692）30,133戶、國泰台灣科技龍頭（00881）29,305戶、統一FANG+（00757）的25,563戶。

至於11至20名則有些許變化，元大S&P500（00646）上升一個名次至第11大、復華S&P500成長（00924）同樣上升一個名次至第18大。

對比7月數據來看，共計有四檔人氣ETF增加超千戶的定期定額，又以元大台灣50增加最多，高達50,197戶，其次為元大高股息3,648戶、統一FANG+為1,712戶、富邦NASDAQ（00662）為1,225戶；反之，高股息ETF熱度顯著趨緩，國泰永續高股息、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息以及凱基優選高股息30均月減超過千戶。

法人表示，0050調降費用率與分割股價後，過去因為價格因素而存高股息ETF的投資人，已著眼於市值型ETF成長潛力轉進增持，長期績效亮眼下，更吸引小資族、為孩子存股的爸媽轉入，推動定期定額資金棄高股息轉向市值型趨勢。

伴隨台股漲勢，0050 9日股價再刷新高，統計自6月18日完成分割後，至今不到三個月報酬率12.9%，充分反映台股資金回流大型權值股的上漲行情。

法人指出，從長期投資角度，0050成立以來至9月9日的報酬率1,068%，以每年250交易日換算年化報酬率11.9%，在此報酬率下約6.2年就有機會為投入資產翻倍。

法人強調，0050調降費用率與分割後熱度高，截至9月5日當周投資人數達146.9萬人，再創歷史新高，未來隨著規模持續成長，0050費用率將持續調降，有助長期投資成果。

8月ETF定期定額交易戶數前十排行榜。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

台股行情好，不少股民希望把握時機大賺一筆，因此會將房產轉貸，將錢再投入股市，日前有網友分享身邊朋友的操作，沒想到卻因此將生活過得十分拮据，讓原PO不禁感嘆，投資還是要量力而為。

00981T月配息+債息稅務優勢…搭30％台股龍頭！稀飯曝光四大亮點

你手上是不是也同時持有不同屬性的ETF？像是投資（00937B）群益ESG投等債20+這種BBB級長天期債券ETF，追求每月領息；同時也有投資（0050）元大台灣50這類市值型 ETF，把握台股權值股

0050續霸定期定額冠軍、劍指50萬新里程碑 高股息ETF爆下車潮

8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50（0050）月增逾超過5萬戶繼續稱霸，調降費用率與分割股價，持...

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

65歲退休領月退才是真保障？達人無奈：存股月領息20萬居然被當廢物

陪老婆回娘家，一個星期一次，聽她們家族的男人指點春秋。 大致就是不管公司怎樣既然月薪有6位數就應該要忍著一直上班領薪水，一定要耗到65歲領勞保月退才有保障，還有既然辭了就要趕快去找工作，找收入。 結論就是他們姐姐很可憐，好不容易退休那一點月退要養全家，包括那個沒拿到公司資遣費，沒撐到65領勞保月退，也沒去找工作的廢物姐夫。 我也只能沉默聽他們指點春秋，家裡有存股，股息+老婆月退俸一個月20W沒問題這個曾經跟他們說過，其實是被直接忽略，推測他們覺得所謂存股跟股息都是虛的，找一個工作朝九晚五月領15萬才是真的，其他不管說什麼都是廢物。

00919配0.54、股價也沒漲...該放棄？達人反駁：15元買進的年化殖利率14.39%

看到00919今天公布配息後，有些人覺得失落，覺得更換標的怎麼還是那麼差，股價也是都沒沒漲進。甚至我看到一些粉專，拿來當標題做文章覺得有趣。 明天是否會出賣壓？不知道。但把握一有機會就加碼！ 實在想不懂2.55%殖利率，到底壞在哪裡？如今00919被講成好像有多糟糕！當初買進時候，這些結果難道都沒有事先想過嗎？ 當初15塊錢買進的人，現在的年化殖利率是14.39%。

