0050續霸定期定額冠軍、劍指50萬新里程碑 高股息ETF爆下車潮

8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50（0050）月增逾超過5萬戶繼續稱霸，調降費用率與分割股價，持續吸引小資族、為小孩存股的爸媽投資人流入；反觀，高股息ETF則是除元大高股息（0056）外幾乎都衰退。

根據臺灣證交所公布最新8月ETF定期定額排行榜，其中，前十大排名沒有變化，依序仍為元大台灣50的484,284戶、國泰永續高股息（00878）293,935戶、元大高股息272,706戶、富邦台50（006208）的242,936戶、群益台灣精選高息（00919）134,072戶、元大台灣高息低波（00713）96,968戶、復華台灣科技優息（00929）30,237戶、富邦公司治理（00692）30,133戶、國泰台灣科技龍頭（00881）29,305戶、統一FANG+（00757）的25,563戶。

至於11至20名則有些許變化，元大S&P500（00646）上升一個名次至第11大、復華S&P500成長（00924）同樣上升一個名次至第18大。

對比7月數據來看，共計有四檔人氣ETF增加超千戶的定期定額，又以元大台灣50增加最多，高達50,197戶，其次為元大高股息3,648戶、統一FANG+為1,712戶、富邦NASDAQ（00662）為1,225戶；反之，高股息ETF熱度顯著趨緩，國泰永續高股息、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息以及凱基優選高股息30均月減超過千戶。

法人表示，0050調降費用率與分割股價後，過去因為價格因素而存高股息ETF的投資人，已著眼於市值型ETF成長潛力轉進增持，長期績效亮眼下，更吸引小資族、為孩子存股的爸媽轉入，推動定期定額資金棄高股息轉向市值型趨勢。

伴隨台股漲勢，0050 9日股價再刷新高，統計自6月18日完成分割後，至今不到三個月報酬率12.9%，充分反映台股資金回流大型權值股的上漲行情。

法人指出，從長期投資角度，0050成立以來至9月9日的報酬率1,068%，以每年250交易日換算年化報酬率11.9%，在此報酬率下約6.2年就有機會為投入資產翻倍。

法人強調，0050調降費用率與分割後熱度高，截至9月5日當周投資人數達146.9萬人，再創歷史新高，未來隨著規模持續成長，0050費用率將持續調降，有助長期投資成果。 8月ETF定期定額交易戶數前十排行榜。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。