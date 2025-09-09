快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

黃金新天價！外資喊5,000美元 這兩檔黃金ETF再飆新高價

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國最新就業數據爆冷，市場高度預期9月聯準會（Fed）將啟動降息，美元指數走弱帶動黃金屢創新高，9日亞股開盤時間黃金現貨價格再衝破3,650美元，國內連結金價表現的兩檔ETF期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）大漲1.9%、3.86%，收上39.74元和67.3元，再度改寫新高。

黃金今年以來價格強漲逾千美元，期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2跟進分別上漲33.49%、73.81%。隨利多不斷，外資機構持續看好金價表現，包括高盛更指出，若黃金持續取代美債地位，加上美元貶值壓力擴大下，金價將上看5,000美元新天價。

法人認為，黃金在美元指數下行階段具有保存購買力的特性，統計2000年以來三次美元指數波段下跌，金價漲幅約介於65.9%至224.5%，而本次美元指數自114下跌至97，金價已上漲124%。

法人分析，近期川普挑戰Fed獨立地位，各國政府正重新評估美元資產的風險，轉向黃金作為分散配置。據外媒報導，全球央行的黃金儲備已超越美國國債持有量，包括中國人行公布至8月已連續10個月增持黃金，且目前儲備占比僅7.3%，仍低於全球平均的15%；印度央行也表示正在調整外匯儲備，從美債分散增持黃金。

而美國最新就業數據爆冷，弭平9月FOMC會議的降息變數，市場完全預期押注Fed降息預期持續升溫，進而推升金價進入新高行情。

法人進一步分析，在美元持續走弱、降息循環再啟、地緣政治風險升溫，黃金利多走勢確立，黃金買盤由各國政府國家支撐，其避險表現上將比債券更加穩健，建議投資人已是時機將黃金ETF納入資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金價 降息

延伸閱讀

小摩示警：Fed下周降息恐「利多出盡」！當心美股賣壓湧現

黃金新天價！一盎司突破3600美元 是曇花一現或持續走高？

外露碳纖維搭配真24K金 這台女武神奢華霸氣破表!

泰銖飆至四年新高！商界急喊救命 央行承諾出手穩匯

相關新聞

拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

台股行情好，不少股民希望把握時機大賺一筆，因此會將房產轉貸，將錢再投入股市，日前有網友分享身邊朋友的操作，沒想到卻因此將生活過得十分拮据，讓原PO不禁感嘆，投資還是要量力而為。

00981T月配息+債息稅務優勢…搭30％台股龍頭！稀飯曝光四大亮點

你手上是不是也同時持有不同屬性的ETF？像是投資（00937B）群益ESG投等債20+這種BBB級長天期債券ETF，追求每月領息；同時也有投資（0050）元大台灣50這類市值型 ETF，把握台股權值股

0050續霸定期定額冠軍、劍指50萬新里程碑 高股息ETF爆下車潮

8月的ETF定期定額交易戶數前20大名單出爐！元大台灣50（0050）月增逾超過5萬戶繼續稱霸，調降費用率與分割股價，持...

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

65歲退休領月退才是真保障？達人無奈：存股月領息20萬居然被當廢物

陪老婆回娘家，一個星期一次，聽她們家族的男人指點春秋。 大致就是不管公司怎樣既然月薪有6位數就應該要忍著一直上班領薪水，一定要耗到65歲領勞保月退才有保障，還有既然辭了就要趕快去找工作，找收入。 結論就是他們姐姐很可憐，好不容易退休那一點月退要養全家，包括那個沒拿到公司資遣費，沒撐到65領勞保月退，也沒去找工作的廢物姐夫。 我也只能沉默聽他們指點春秋，家裡有存股，股息+老婆月退俸一個月20W沒問題這個曾經跟他們說過，其實是被直接忽略，推測他們覺得所謂存股跟股息都是虛的，找一個工作朝九晚五月領15萬才是真的，其他不管說什麼都是廢物。

00919配0.54、股價也沒漲...該放棄？達人反駁：15元買進的年化殖利率14.39%

看到00919今天公布配息後，有些人覺得失落，覺得更換標的怎麼還是那麼差，股價也是都沒沒漲進。甚至我看到一些粉專，拿來當標題做文章覺得有趣。 明天是否會出賣壓？不知道。但把握一有機會就加碼！ 實在想不懂2.55%殖利率，到底壞在哪裡？如今00919被講成好像有多糟糕！當初買進時候，這些結果難道都沒有事先想過嗎？ 當初15塊錢買進的人，現在的年化殖利率是14.39%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。