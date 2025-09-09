黃金新天價！外資喊5,000美元 這兩檔黃金ETF再飆新高價

美國最新就業數據爆冷，市場高度預期9月聯準會（Fed）將啟動降息，美元指數走弱帶動黃金屢創新高，9日亞股開盤時間黃金現貨價格再衝破3,650美元，國內連結金價表現的兩檔ETF期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）大漲1.9%、3.86%，收上39.74元和67.3元，再度改寫新高。

黃金今年以來價格強漲逾千美元，期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2跟進分別上漲33.49%、73.81%。隨利多不斷，外資機構持續看好金價表現，包括高盛更指出，若黃金持續取代美債地位，加上美元貶值壓力擴大下，金價將上看5,000美元新天價。

法人認為，黃金在美元指數下行階段具有保存購買力的特性，統計2000年以來三次美元指數波段下跌，金價漲幅約介於65.9%至224.5%，而本次美元指數自114下跌至97，金價已上漲124%。

法人分析，近期川普挑戰Fed獨立地位，各國政府正重新評估美元資產的風險，轉向黃金作為分散配置。據外媒報導，全球央行的黃金儲備已超越美國國債持有量，包括中國人行公布至8月已連續10個月增持黃金，且目前儲備占比僅7.3%，仍低於全球平均的15%；印度央行也表示正在調整外匯儲備，從美債分散增持黃金。

而美國最新就業數據爆冷，弭平9月FOMC會議的降息變數，市場完全預期押注Fed降息預期持續升溫，進而推升金價進入新高行情。

法人進一步分析，在美元持續走弱、降息循環再啟、地緣政治風險升溫，黃金利多走勢確立，黃金買盤由各國政府國家支撐，其避險表現上將比債券更加穩健，建議投資人已是時機將黃金ETF納入資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。