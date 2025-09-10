00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

高股息ETF吹起降息潮！打造配息現金流有沒有其他選擇？

高股息ETF的配息金額開始下降，不論是高人氣的季配高股息ETF、月配高股息ETF，通通沒有辦法逃離配息下降的難題。不少觀眾朋友跑來詢問知美：想要持續領息打造現金流，除了高股息ETF，還有沒有其他的選擇呢？

高股息ETF、債券ETF的配息來源是完完全全不同！高股息ETF的配息來源，仰賴成分股企業的當年度獲利，所以根據景氣好壞的不同，每年度的配息狀況也是截然不同...

但是，債券ETF的配息來源，來自於成分債發行企業提供的票面利率，只要企業不違約，就會在約定好的時間發放票息，並且等到期後還回本金，所以單純從配息穩定的角度來說，債券ETF的債息，是比較可以預測，也是比較可以細水長流的收益來源。

股票、債券，兩者在資產配置扮演的角色也是完完全全不同！

過去知美跟大家介紹過，股債配置裡面，股票代表劍、債券代表盾牌，所以在股票的挑選上，我們會希望在未來，能夠獲得更好的資本利得成長，也就是盡量賺取更高的價差，而在債券的挑選上，我們則是會希望在未來，能夠持續穩定的收到相對穩定的債息，也就是獲得足夠的現金流，所以不論是從持有的目的上，或是從領息的角度來分析，我們都可以知道，股票、債券是完完全全不一樣的投資商品！

00981T凱基雙核收息債股平衡ETF

打造債券70%+股票30%的資產組合

上次知美跟大家分享過台灣第一檔股債平衡的ETF，00980T凱基美國TOP股債平衡，主打的是持有納斯達克前十大，再加上中天期的美國公債，透過股7債3的方式，幫你把股債配置給簡單化。這次跟大家介紹，台灣第二檔股債平衡的ETF，00981T凱基雙核收息債股平衡ETF，主打的是持有全台灣前25大，再加上中天期BBB級債，透過股3債7的方式，打造以領息為主要目的的股債配置。

00981T凱基雙核收息債股平衡ETF，股票30%挑選全台市值前25大，用來追求高資本利得成長，債券70%挑選中天期BBB級債，除了債券到期日必須大於10年、平均信評介於BBB-~BBB+之間，更重要的是，挑選票息率最高的100檔債券，所以可以發現，持有債券的平均票息率高達7.2%！

每個月的最後一個交易日，會自動執行逢高賣出、逢低買進的權重再平衡策略，想要輕鬆打造股債配置，股7債3你可以選擇00980T、股3債7你可以選擇00981T。

