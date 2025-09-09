拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯發報系資料照／記者林澔一攝影
台股示意圖。聯發報系資料照／記者林澔一攝影

台股行情好，不少股民希望把握時機大賺一筆，因此會將房產轉貸，將錢再投入股市，日前有網友分享身邊朋友的操作，沒想到卻因此將生活過得十分拮据，讓原PO不禁感嘆，投資還是要量力而為。

原PO於臉書社群發文，他身邊有個朋友將房貸還清之後，又再轉貸800萬，以原屋融資利息3%計算，想借此投資股市套利，而當時剛好遇上00919爆紅，朋友也搭上了高股息列車。

但是之後朋友卻慘被套牢，雖然領了股息、但卻賠了價差，加上房貸利息一年約53萬，ETF股利還要扣二代健保，月收7萬算一算之後發現每月僅剩2萬可以自由支配，讓朋友大吐苦水，覺得生活過得非常鬱悶，「以前隨便鹽酥雞魷魚敢點到200，現在衣服穿到荷葉邊不敢換、不敢出國」。

朋友後悔，直言要是沒有轉貸，一個月7萬的薪水、沒有房貸拖累，生活已經可以過的算是滋潤了。原PO看到朋友的經驗感嘆，借錢投資往往都忘記每個月要還銀行錢，就算真的賺到錢，也根本都看不到、用不到。

貼文引發網友熱烈回覆，有網友認為是選錯投資標的問題，「台股或S&P500、大盤ETF，年化報酬都接近10% (這幾年接近 20%)，不但賺得比較多，多餘的錢也可以拿來預防下跌時候的回填，雖有回檔風險，但如果拉長時間，賺資本利得反而比配息的勝率高」、「如果當時是放0050，到現在沒有翻倍至少也有5成的獲利」、「標的選錯了，要買市值型ETF」、「增貸買美國政府直債、VOO躺著數錢就好，買什麼高股息」。

也有網友贊同原PO，投資應該量力而行，「能賺的自己早就偷偷賺飽了，敲鑼打鼓的告訴你的都是騙局」、「這麼穩銀行為啥不自己去買~還要借錢給你去買？」、「叫你朋友股票全部賣了去還貸款吧」、「股票不是錢丟進去就穩賺的⋯除非天生運氣好，投資聖體，但是不是你朋友」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

