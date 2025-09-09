65歲退休領月退才是真保障？達人無奈：存股月領息20萬居然被當廢物

陪老婆回娘家，一個星期一次，聽她們家族的男人指點春秋。

大致就是不管公司怎樣既然月薪有6位數就應該要忍著一直上班領薪水，一定要耗到65歲領勞保月退才有保障，還有既然辭了就要趕快去找工作，找收入。

結論就是他們姐姐很可憐，好不容易退休那一點月退要養全家，包括那個沒拿到公司資遣費，沒撐到65領勞保月退，也沒去找工作的廢物姐夫。

我也只能沉默聽他們指點春秋，家裡有存股，股息+老婆月退俸一個月20W沒問題這個曾經跟他們說過，其實是被直接忽略，推測他們覺得所謂存股跟股息都是虛的，找一個工作朝九晚五月領15萬才是真的，其他不管說什麼都是廢物。

連存股領息都入不了他們的法眼，我當然更沉默，絕口不提權證，不然應該會直接被指著鼻子罵不但好吃懶做不去上班，還賭博，根本社會廢物。

這就是社會的現實啊，你要一直上班有頭銜，到65歲榮退領有保障的勞保2.5萬月退，你才是男人。像我這種職場逃兵，基本是鄙夷食物鏈的最下層，嘆氣。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。