擺脫降息風！月配高股息 ETF 配息金額逆勢增 這檔季增幅逾200%最多

去年下半年，月配高股息ETF吹起一陣降息風，但今年台股擺脫上半年的關稅戰陰霾後，近期在台積電（2330）與AI供應鏈領軍下，已經再度創高；而因企業獲利持穩，高股息ETF配息情況已見回穩。且與季配高股息ETF陸續降低配息率相比，多數月配高股息ETF配息反而逆勢增加，頗有「風水輪流轉」意味。若與前一季底相比，以中信成長高股息（00934）配息金額增逾200%最多，其次為群益科技高息成長（00946）增132%，第三為台新永續高息中小（00936）增83%。

其他配息金額不減反增的月配高股息ETF，還有統一台灣高息動能（00939）、凱基台灣AI50（00952）、中信亞太高股息（00964）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、中信全球高股息（00963）。至於野村趨勢動能高息（00944）配息則維持平盤。

而台積電9日盤中再度攻上1,200元歷史高價，帶領台股突破24,800點，持續改寫歷史新高。中國信託投信表示，台積電正擴大全球布局，預計在未來幾年內陸續於台灣、美國、日本至歐洲等地區落成25座新廠。台積電廠務供應夥伴—漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉（5536）等00934成分股訂單動能明確，今年以來漲幅驚人，其中漢唐已晉升千金股，聖暉離千元也僅一步之遙，也帶動00934今年以來表現亮眼。

另外，今年4月關稅戰低點以來，全球主要股市都迎來一波漲勢，包含陸港股、日股、德國股市等都曾創歷史新高，其中日股在對等關稅稅率底定後一路衝高，日經指數挑戰44,000點整數大關，德股則在24,000點上下高檔震盪，上證指數則創十年新高，也使得聚焦海外高息企業的海外高股息ETF如00963、00964等，今年以來都有不錯績效，且配息金額同樣不減反增。

中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，00963分散布局全球已開發市場，可降低單一國家波動風險，成分股包含台灣人熟悉的家樂福，以及賓士汽車集團、新加坡航空公司等，都是具備穩定現金流的優質企業。而00963的股利所得全屬海外所得，結合海外所得稅制優惠，收益分配可納入最低稅負制，提供喜歡固定收益的投資人另一個投資且可省稅的管道。

根據中國信託投信官網，00934、00963、00964本次擬分別配息0.088元、0.059元、0.063元，按今日盤中價格計算，年化配息率分別達5.3%、6.6%以及7%。其中00934已擺脫上半年配息不振的陰霾，至於00963、00964自開始配息以來，配息率都相對穩定。擬參與本次配息的投資人，可於9月15日前買進，9月16日除息，配息發放日為10月15日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。