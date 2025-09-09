00918強在哪？近四季配息率11.9％、總報酬近95％…表現拉開差距！

繼去年月配高股息ETF吹起降息風之後，這陣風近期吹向了季配高股息ETF，投資人擔心：「當配息降低，高股息ETF還值得投資嗎？」法人提醒，投資高股息ETF應該回歸初心，不能只關注單次的配息金額，而是相對穩健的配息率與填息表現，幫助投資人持續累積資產。也就是說，配息率、填息能力與資本成長力道，是長期投資高股息ETF的三個關鍵。

「這次配多少？」永遠是高股息ETF投資人的關注焦點，比較目前市面上規模前五大的季配高股息ETF，包括元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息（00918）與群益台灣精選高息（00919），以近四季配息表現來看，00918股利率表現最為亮眼，近四季配息率總和高達11.9%。另外，00919與0056亦在11%以上，00713與00878則是在8%左右水準。

不過，專家表示，選擇高股息ETF，除了配息率，同時要檢視填息能力。畢竟對於投資人來說，配息配得多，能補得回來才是關鍵，否則就只是左手換右手白忙一場。

若從填息表現來看，統計2024年到今年公告最新配息之前，平均每季配息率約2%上下的00878填息表現最好，配息6次共填息5次；其次則是0056，平均每季配息率平均約2.5%，配息6次填息4次；平均每季配息率3.1%的00918也有5成的填息率，這3檔填息表現相對亮眼。

相對之下，00919和00713就顯得差強人意了。00919雖然平均每季配息率有近3%水準，但僅成功填息2次，平均每季配息率約2.3%的00713甚至只有1次順利填息的紀錄。

檢視完填息能力，更不能忽視的關鍵指標是高股息ETF的「總報酬率」，畢竟總報酬率才能真實反映高股息ETF為投資人創造財富的能力。統計今年以來至9月4日為止，00918與0056總報酬表現並列第一皆為3.9%，00713則有1.6%，但00878與00919同期為負值。

若將統計時間拉長，更可以看出這5檔季配高股息ETF之間的成長力差異。統計2023年初以來至今年9月4日，績效冠軍寶座則由00918獨坐，總報酬率高達95.11%，與其他季配高股息ETF拉出明顯的差距，0056、00713、00919總報酬率皆降至75%以下，00878更僅只有56.64%。

另外，遭遇股災之後的反彈力，也是投資人選擇高股息ETF可參考的指標，因為若能在遭遇股災後迅速反彈，不僅代表投資組合具韌性，更可作為市場重跌時優先加碼的標的。

就以今年4月9日川普對等關稅股災低點作為觀察點，若統計至8月底，則00919、00878與00713表現幾乎相同，總報酬率都不到20%，0056則是略為領先，總報酬率來到21.5%。值得注意的是，00918總報酬率表現明顯要比其他高股息ETF都要高出一截，總報酬率提升到31.4%，凸顯00918選股邏輯設計的成功，不僅長線耐跑，從谷底出發的短線衝刺力也同樣亮眼。

00918經理人郭修誠指出，00918是首檔以「填息紀錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，成分股同時具備穩定的現金股利和價差潛力，每年兩次跟隨追蹤指數的定期換股，更確保投資組合不錯過市場的最新趨勢和動能。以00918最近一次7月換股為例，納入AI供應鏈大廠鴻海(2317)，迄今股價上漲超過20%、突破200元，躍身成為第一大持股帶動00918報酬率向上，更凸顯00918追蹤指數設計的優異之處。

總結來說，在當前高股息ETF配息普遍下調的環境中，投資人在挑選高股息ETF時，應該要尋找能夠長久領息、穩定填息，具充沛上漲動能的標的，其中00918配息能力、填息力、總報酬率以及反彈韌性各方面評比皆明顯具有優勢。

2023年以來00918總報酬率高達95% 五大季配高股息ETF評比

ETF代號、股票名稱 今年以來總報酬率(%) 2023年以來總報酬率(%) 今年低點反彈總報酬率(%) 近4季配息率總和(%) 填息成功率 (00918)大華優利高填息30 3.90% 95.11% 31.4% 11.90% 50% (0056)元大高股息 3.90% 75.46% 21.5% 11.46% 67% (00713)元大台灣高息低波 1.60% 72.02% 13.2% 8.71% 17% (00919)群益台灣精選高息 -2.16% 68.88% 19.5% 11.77% 33% (00878)國泰永續高股息 -1.98% 56.64% 19.2% 8.70% 83%

資料來源：Bloomberg、各投信官網。今年以來、2023年以來總報酬率皆統計至2025/09/04；今年低點反彈總報酬率統計至2025/08/29；填息成功率統計自2024年以來至2025年第2季。近4季配息率以除息前一日收盤價計算，其中00918、00713、00919、00915最新一期配息率，因還未至除息日，故採評價日收盤價計算。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。