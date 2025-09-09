00919配0.54、股價也沒漲...該放棄？達人反駁：15元買進的年化殖利率14.39%

快訊

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
00919本季配息0.54元。台股示意圖／聯合報系資料照
＊原文時間為9月1日。

看到00919今天公布配息後，有些人覺得失落，覺得更換標的怎麼還是那麼差，股價也是都沒沒漲進。甚至我看到一些粉專，拿來當標題做文章覺得有趣。

明天是否會出賣壓？不知道。但把握一有機會就加碼！

實在想不懂2.55%殖利率，到底壞在哪裡？如今00919被講成好像有多糟糕！當初買進時候，這些結果難道都沒有事先想過嗎？

當初15塊錢買進的人，現在的年化殖利率是14.39%。

那假設套用配息還原計算後會怎樣呢？？

15元成本減掉配息後，持有成本只剩下9.13元，本次年化殖利率用0.54*4次去算就好，年化殖利率來到23.65%。

並且再今年領完配息後，9.13元的成本會在減去配息，只剩下6.97元。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

