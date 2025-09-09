00919配0.54、股價也沒漲...該放棄？達人反駁：15元買進的年化殖利率14.39%
＊原文時間為9月1日。
看到00919今天公布配息後，有些人覺得失落，覺得更換標的怎麼還是那麼差，股價也是都沒沒漲進。甚至我看到一些粉專，拿來當標題做文章覺得有趣。
明天是否會出賣壓？不知道。但把握一有機會就加碼！
實在想不懂2.55%殖利率，到底壞在哪裡？如今00919被講成好像有多糟糕！當初買進時候，這些結果難道都沒有事先想過嗎？
當初15塊錢買進的人，現在的年化殖利率是14.39%。
那假設套用配息還原計算後會怎樣呢？？
15元成本減掉配息後，持有成本只剩下9.13元，本次年化殖利率用0.54*4次去算就好，年化殖利率來到23.65%。
並且再今年領完配息後，9.13元的成本會在減去配息，只剩下6.97元。
◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言