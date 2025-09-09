美國快降息？專家建議債券基金 ETF與直接買海外債 掌握不同操作策略

美國上周五發布就業報告持續疲弱趨勢，市場高度預期美國聯準會（Fed）在9月17日會議將決定再啟動降息。在高度預期降息之下，債券市場反應明顯，投資人在布局債券類商品，如何選擇與進行投資配置，專家建議從商品特性、風險屬性採取不同投資策略。

配置債券相關商品，包括債券相關的ETF、債券類基金，以及直接投資海外債券。這些商品雖然都是以債券為連結投資標的，但特性各有差異，因此配置與投資上也有不同的合適方式與注意要點。遠東銀行個人金融資深協理高宇宏指出，債券ETF的特性是投資一籃子債券，分散單一債券的違約風險，具有交易便利、流動性高的特點。因此債券ETF適合穩健型投資人或對單一債券風險有疑慮者，可做為長期資產配置。

債券基金部分，高宇宏指出，基金由專業經理人操作，投資於多種債券。投資組合多元，可分散風險，也可透過定期定額方式投資，適合對投資沒有太多想法的一般投資人，希望藉由專業團隊管理，達到資產配置效果。

另外，近年因為對美國啟動降息循環的預期，國人也興起直接投資海外債券的熱潮，高宇宏表示，這種直接購買單一國家或企業發行的海外債券，可獲得穩定的利息收益，但投資金額門檻較高，通常有最低交易單位限制，較適合對特定發行機構有深入研究，或追求穩定配息收益的大額投資人。

了解相關債券商品各自不同的特性與投資屬性後，高宇宏指出，建議投資人應針對差異採取對應的最適投資方式，並留意風險。以債券ETF來說，投資人可以採定期定額或分批買入，預期步入降息階段可配置長天期債券，反之若是預期升息可考慮短天期或浮動利率債券。風險要留意債券價格波動可能產生資本利得或損失，以及市況、利率變動、通膨影響等，以及基金內扣費用與追蹤誤差。

高宇宏指出，若是投資債券型基金，建議可定期定額投資，並依自身風險偏好選擇不同類型，例如非投資等級債、投資級債等不同類型債券基金，在降息循環下可適當增加長天期債券基金的配置，以獲取資本利得。但仍需注意市場波動、支付基金經理費與保管費等成本、基金的投資標的與風險等級是否符合個人風險承受度。

直接投資海外債券，高宇宏表示，投資持有海外債券可做為核心資產配置，建議鎖定特定幣別或發行機構的債券，在降息前鎖定高殖利率債券有利獲取長期穩定收益。不過，除了應避免過度集中配置單一國家或產業的債券外，投資人須承擔發行機構的信用風險，因此要密切關注發行機構的經營狀況，且須注意匯率波動對投資報酬的影響。另外，直接買海外債券的投資門檻通常較高，流動性相對也較差，保管費與稅務問題也要注意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。