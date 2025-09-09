快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

美國快降息？專家建議債券基金 ETF與直接買海外債 掌握不同操作策略

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國上周五發布就業報告持續疲弱趨勢，市場高度預期美國聯準會（Fed）在9月17日會議將決定再啟動降息。在高度預期降息之下，債券市場反應明顯，投資人在布局債券類商品，如何選擇與進行投資配置，專家建議從商品特性、風險屬性採取不同投資策略。

配置債券相關商品，包括債券相關的ETF、債券類基金，以及直接投資海外債券。這些商品雖然都是以債券為連結投資標的，但特性各有差異，因此配置與投資上也有不同的合適方式與注意要點。遠東銀行個人金融資深協理高宇宏指出，債券ETF的特性是投資一籃子債券，分散單一債券的違約風險，具有交易便利、流動性高的特點。因此債券ETF適合穩健型投資人或對單一債券風險有疑慮者，可做為長期資產配置。

債券基金部分，高宇宏指出，基金由專業經理人操作，投資於多種債券。投資組合多元，可分散風險，也可透過定期定額方式投資，適合對投資沒有太多想法的一般投資人，希望藉由專業團隊管理，達到資產配置效果。

另外，近年因為對美國啟動降息循環的預期，國人也興起直接投資海外債券的熱潮，高宇宏表示，這種直接購買單一國家或企業發行的海外債券，可獲得穩定的利息收益，但投資金額門檻較高，通常有最低交易單位限制，較適合對特定發行機構有深入研究，或追求穩定配息收益的大額投資人。

了解相關債券商品各自不同的特性與投資屬性後，高宇宏指出，建議投資人應針對差異採取對應的最適投資方式，並留意風險。以債券ETF來說，投資人可以採定期定額或分批買入，預期步入降息階段可配置長天期債券，反之若是預期升息可考慮短天期或浮動利率債券。風險要留意債券價格波動可能產生資本利得或損失，以及市況、利率變動、通膨影響等，以及基金內扣費用與追蹤誤差。

高宇宏指出，若是投資債券型基金，建議可定期定額投資，並依自身風險偏好選擇不同類型，例如非投資等級債、投資級債等不同類型債券基金，在降息循環下可適當增加長天期債券基金的配置，以獲取資本利得。但仍需注意市場波動、支付基金經理費與保管費等成本、基金的投資標的與風險等級是否符合個人風險承受度。

直接投資海外債券，高宇宏表示，投資持有海外債券可做為核心資產配置，建議鎖定特定幣別或發行機構的債券，在降息前鎖定高殖利率債券有利獲取長期穩定收益。不過，除了應避免過度集中配置單一國家或產業的債券外，投資人須承擔發行機構的信用風險，因此要密切關注發行機構的經營狀況，且須注意匯率波動對投資報酬的影響。另外，直接買海外債券的投資門檻通常較高，流動性相對也較差，保管費與稅務問題也要注意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 債券ETF

延伸閱讀

降息預期美元轉弱 投資外幣定存可搭配澳幣、高利1個月期3.9%

降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

從0.7到0.21再至最新0.29元…00915股息縮水！達人：盼降息與填息間取得平衡

Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

相關新聞

00919配0.54、股價也沒漲...該放棄？達人反駁：15元買進的年化殖利率14.39%

看到00919今天公布配息後，有些人覺得失落，覺得更換標的怎麼還是那麼差，股價也是都沒沒漲進。甚至我看到一些粉專，拿來當標題做文章覺得有趣。 明天是否會出賣壓？不知道。但把握一有機會就加碼！ 實在想不懂2.55%殖利率，到底壞在哪裡？如今00919被講成好像有多糟糕！當初買進時候，這些結果難道都沒有事先想過嗎？ 當初15塊錢買進的人，現在的年化殖利率是14.39%。

00918強在哪？近四季配息率11.9％、總報酬近95％…表現拉開差距！

繼去年月配高股息ETF吹起降息風之後，這陣風近期吹向了季配高股息ETF，投資人擔心：「當配息降低，高股息ETF還值得投資嗎？」法人提醒，投資高股息ETF應該回歸初心，不能只關注單次的配息金額，而是相對

006208、00692定期定額6年600多萬…報酬率68％！懶錢包：人人都能複製…在於意願及長期堅持

理財YouTuber懶錢包（摳摳）迎來頻道六週年，她也同步揭曉長達六年的存股成果。這項實驗從2019年開頻道時啟動，固定定期定額投資台灣市值型ETF，並記錄成果分享給粉絲。 六年大盤震盪回顧

00878、0056、00713、00919跌很慘？小師傅配息加耐心：以股存房、以房養股

＊原文發文時間為9月7日 前高 → 現在（跌幅） 00878 ｜24 → 20.5（-14.6%）00056 ｜42 → 35.1（-16.4%）00713 ｜59 → 51.5（-12.

00918打敗0056、00878奪今年高股息績效冠軍！股魚：會漲會配會填息怎麼輸

如果你也在觀察高股息ETF，這幾檔一定在你的追蹤清單裡：0056、00878、00919、00713，還有00918，那到底誰的表現最強？ 先給你看結論：前十大規模高股息ETF中，2024年至今表現最強的是：00918，2024年總績效：18.72%（佔據第二名位置）、2025年至今：4.91%（佔據第一名位置）。

川湖、康霈進入0050！達人提醒「不是報明牌」：觀眾只需要場上球員最強

0050最新換股的消息出來了！不過我發現有大大還是誤解0050的選股邏輯，它沒有這麼複雜也沒有什麼「預測」的功能。0050就是用市值說話，選進等於符合台股市值前50大，被剔除了，很簡單啊，那就代表市值已經掉出排名外而已。 然後市值是股價*流通在外股數，又因為這幾年AI股一檔接著一檔，所以沒有AI題材加持的傳產或是其它產業，被剔除的機會就會相對高一點。 例如這次納入的新寵兒－川湖，它就是AI伺服器的滑軌主要供應商，今年前八月營收成長都快翻倍了，再看了一下毛利率有77.5%。當然，股價就是漲得非常浮誇，從年初1000多漲到現在都3000多元了！根本就是坐上AI的高速列車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。