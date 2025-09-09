006208、00692定期定額6年600多萬…報酬率68％！懶錢包：人人都能複製…在於意願及長期堅持

聽新聞
理財YouTuber懶錢包（摳摳）迎來頻道六週年，她也同步揭曉長達六年的存股成果。這項實驗從2019年開頻道時啟動，固定定期定額投資台灣市值型ETF，並記錄成果分享給粉絲。
六年大盤震盪回顧
摳摳指出，這六年台股經歷多次震盪，包括疫情、戰爭、升息與今年的關稅衝擊。特別是2025年4月，川普對等關稅衝擊下，大盤一度暴跌近25%。不過市場隨後快速反彈，截至今年8月底，大盤不僅收復失地，更創下24,519點歷史新高，含息報酬指數突破55,000點，再度驗證了長期投資的重要性。
存股實驗成果
2019年9月6日，懶錢包正式開始存股計畫，選擇的標的是富邦台50（006208） 和 富邦公司治理（00692）。
富邦台50（006208）
投資成本：1,846,748元
累積張數：約26張
帳面價值：3,173,476元
未實現損益：+1,326,728元
報酬率：+71.84%
富邦公司治理（00692）
投資成本：1,813,190元
累積張數：約62張
帳面價值：2,981,206元
未實現損益：+1,168,016元
報酬率：+64.42%
合計投入資金：3,659,938元
目前帳面價值：6,154,682元
累積未實現損益：+2,494,744元
整體報酬率：+68.16%
股息收入與再投入
懶錢包也揭露股息成果。以最近一年為例，006208配發約45,617元、00692則配發7,703元，合計現金股利超過5.3萬元。她將這些股息再投入市場，讓資產繼續滾大。
摳摳提醒，目前已有券商（國泰、永豐金、元大）提供「股息自動再投入」功能，能讓被動投資更省事。
投資心法
懶錢包強調，她的實驗並沒有任何技巧，核心就是「長期投資」與「下跌不停扣」。市場大跌時，不應停止投入，因為那正是累積更多張數的機會；市場上漲時，也要持續買進，畢竟未來還會更高。
六年累積下來，報酬率達到68%，再一次證明「懶人投資法」人人都能複製，差別只在於願意投入多少資金，以及能否長期堅持。
結語
摳摳認為，投資不需要追求短期快感，重要的是透過時間和複利累積長期果實。她也希望透過自身實驗，鼓勵更多人勇敢踏出第一步，參與市場、開始被動投資。
