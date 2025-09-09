00878、0056、00713、00919跌很慘？小師傅配息加耐心：以股存房、以房養股

快訊

小師傅表示00878、0056、00713、00919目前帳上雖然有跌幅，但靠著每年5～6%配息，生活開銷與房貸都能支撐；只要現金流穩健，就能耐心等待資金輪動，讓資產雪球越滾越大。中央社
＊原文發文時間為9月7日

前高 → 現在（跌幅）

00878 ｜24 → 20.5（-14.6%）
00056 ｜42 → 35.1（-16.4%）
00713 ｜59 → 51.5（-12.7%）
00919 ｜27 → 21.5（-20.4%）

來看看目前手上大量持有高股息的我，到底有多慘

00878（+332萬）
00713（+3.3萬）
00919（-18.4萬）

總共：約+317萬

如果有機會回到前高，就會變成

00878（+517 萬）
00713（+56.6 萬）
00919（+67.6 萬）

總共：約+641萬

當然，股價要回到前高需要時間，我也不知道會是多久。但在長期持有的過程中，我每年有5～6%的配息陪著我走...這種持有起來的感覺，對我來說幾乎是「無痛的」，因為只要現金流充足、生活費無虞，我就不會因為帳面上短期的虧損而在意。

我完全可以非常有耐心，持有到市場資金再次輪動的那一刻。

現在的高股息，就是拿來繳房貸、支撐生活開銷。等房子隨著時間增值後，再透過增貸把資金活化出來，重新投入市場買進資產。

這樣一來，就形成了「以股存房、以房養股」的循環。股息提供現金流，房子提供槓桿與增值空間，兩者互相支撐，慢慢就能滾出更大的資產雪球。

當大家一直在吵到底要選擇高股息還是市值型的時候，其實我覺得，真正讓普通人資產快速暴增的最重要關鍵並不是這個，而是槓桿。

不相信的話，你看看身邊開啟五倍槓桿買房的人，是不是越來越有錢？因為當買房之後，繳了幾年房貸，房價漲上去，銀行理專自然就會打來問你：「要不要利用房價增值去辦增貸，做理財型房貸？」這筆增貸下來的錢再拿去投資，這時他們就會開啟另一種財商思維，發現這其實就是資產活化再運用的好方法。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金

