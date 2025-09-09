00918打敗0056、00878奪今年高股息績效冠軍！股魚：會漲會配會填息怎麼輸

如果你也在觀察高股息ETF，這幾檔一定在你的追蹤清單裡：0056、00878、00919、00713，還有00918，那到底誰的表現最強？

先給你看結論：前十大規模高股息ETF中，2024年至今表現最強的是：00918，2024年總績效：18.72%（佔據第二名位置）、2025年至今：4.91%（佔據第一名位置）。

你沒看錯，就是00918，這檔以成份股填息率作為選股主軸的ETF，在總報酬與配息率上都交出亮眼成績單。

為什麼是00918最強？幾個重要原因告訴你：

總報酬是關鍵

投資不能只看配息數字，要看「股價漲幅＋配息」放在一起看才是投資人真正拿到手的錢。

從今年統計來看，00918把其他幾檔都比下去，含息總報酬是高股息前十大規模ETF中最亮眼的！更不要說從2023年以來的含息總報酬可是驚人的97.0258.18%。

填息速度快，配息不打折

00918從2023.08以來，配息每次都超過3%，而且每次配完後的填息速度都很迅速，去年3月甚至只花三天就填息，這種紀錄不是每檔ETF都有的！最近9次配息的紀錄中，有6次完成季度填息。

成分股精挑細選 主打「填息動能」

這檔ETF背後的選股邏輯非常有趣，除了挑股息高的公司，還會看「填息成功次數」來篩選，主打的就是能領也能賺的股！

再加上股利率的權重加成作法，讓賺錢、填息成功率高且股息好的公司比重多一些，讓本身的指數殖值利率就來到了5.97%，在前十大高股息ETF中暫居第三位。

那當然高股息ETF這麼多，大家也各有所好，每一檔的特色也各不相同，像是：

00878 配息穩健著稱，加上ESG作為基底，單次配息率在2%左右 0056 老將透過成分股數量與配息機制的調整，重新吸引投資人目光，但預測殖利率的好壞總陷入討論中 00919 引爆高配息風潮的戰將，今年與00918在配息率上持續互較高下，但以填息成功次數與總報酬來講，00918略勝一籌 00713 主軸是低波，高股息是配菜，低波投資的心頭好。

在各種比較之下，00918就像是新生代裡的尖子生，穩定＋成長兼具，還特別強調填息動能，對於想領息又不想被套的投資人來說，確實是個不錯的選擇。

如果你投資只看配多少、殖利率高不高，但卻忽略總報酬那就得不償失了。現在選ETF要看的是：「誰能持續領息、又有漲幅、還能填息」，00918就是那個三者兼顧的狠角色。

現在的00918還在填息階段，股價又沒漲高，正是佈局的甜蜜點。

還不了解00918這檔的特色在哪的，官網也有豐富的資訊可以參考，投資不是只是聽人家說，自己上官網看看資料深入比較一下數字差異，你就會懂我在說甚麼。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。