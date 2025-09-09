快訊

川湖、康霈進入0050！達人提醒「不是報明牌」：觀眾只需要場上球員最強

聯合新聞網／ 張紫凌
0050成分股更新。台股示意圖／中央社
0050成分股更新。台股示意圖／中央社

0050最新換股的消息出來了！不過我發現有大大還是誤解0050的選股邏輯，它沒有這麼複雜也沒有什麼「預測」的功能。0050就是用市值說話，選進等於符合台股市值前50大，被剔除了，很簡單啊，那就代表市值已經掉出排名外而已。

然後市值是股價*流通在外股數，又因為這幾年AI股一檔接著一檔，所以沒有AI題材加持的傳產或是其它產業，被剔除的機會就會相對高一點。

例如這次納入的新寵兒－川湖，它就是AI伺服器的滑軌主要供應商，今年前八月營收成長都快翻倍了，再看了一下毛利率有77.5%。當然，股價就是漲得非常浮誇，從年初1000多漲到現在都3000多元了！根本就是坐上AI的高速列車。

另一檔納入的康霈，是在做減肥新藥研發的，股價看起來只有200多元，跟上面3000多元的川湖比好像差多了？

但其實它的面額是0.5元（一般股票的面額是10元）所以還原後市值有3993億元，甚至比川湖市值3068億元還更高，但仔細看一下這間公司還在虧損，後面就不講太多了。

至於被剔除的水泥老字號...台泥，這幾年確實過得比較辛苦，中國房地產低迷，水泥需求還沒回溫，加上前陣子發生重大火災，所以短期體質需要更多時間調整，雖然公司努力轉型，降低中國比重、積極投入低碳水泥，但能不能穩定就真的是需要時間了。

其實台泥從2007年就一直在0050中，已經撐18年，只是隨著市場環境改變，再加上公司狀況調整，仍然慢慢退到市值50名的排名外...(市值1683億元)。

不過看到誰被剔除或是誰被納入，也不至於需要因此馬上就追高殺低，畢竟ETF只是在幫我們做「汰弱留強」而已，不是在報明牌或是預料任何事情，不然假日就不只有一個大大問說：「艾大！台泥被剔除，是不是該全賣掉換成川湖？」

去追一檔股票和買一檔ETF，本質上是不一樣的，持有單一股票，風險全部都要自己扛；但買ETF，它會自動幫我們換人上場，誰掉出排名就被替換，誰表現好就再補上。

可以想像0050是一支50位球員的菁英球隊，我們就當那個穩穩坐在觀眾席的觀眾，安穩的看著球隊一直保持最強陣容就好。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

康霈

