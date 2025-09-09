00981T月配息+債息稅務優勢…搭30％台股龍頭！稀飯曝光四大亮點

你手上是不是也同時持有不同屬性的ETF？像是投資（00937B）群益ESG投等債20+這種BBB級長天期債券ETF，追求每月領息；同時也有投資（0050）元大台灣50這類市值型 ETF，把握台股權值股的成長潛力。有沒有一檔ETF，可以同時兼顧「BBB級債券」與「台股成長」，一次滿足兩種需求呢？

凱基投信預計在9月9日開始募集另一檔以台股為核心的平衡型ETF（00981T）凱基雙核收息債股平衡ETF（證券簡稱：平衡凱基雙核息收）。它聚焦於領息+成長的雙核心策略，配置7成長天期BBB級美元公司債及3成台灣大型權值股票，一次滿足你領息與資本成長的兩大需求。

00981T 到底有什麼特色？選股邏輯如何？前十大持股、配息機制、績效回測表現又是怎麼樣？這篇一次幫你整理清楚！

00981T基本資料

（（00981T）平衡凱基雙核息收ETF 將於2025年9月9日（二）展開募集，發行價格10元，最低申購單位為一張，即10,000元整。 00981T追蹤「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，成分股檔數共25檔，成分債約100檔，風險報酬等級為RR3。 00981T為月配息的平衡型ETF，且設有收益平準金機制。 00981T的保管銀行為第一銀行。經理費率為0.6%，採固定式級距，保管費率為0.10~0.14%，採級距式調整，基金規模越大，保管費則越低。

00981T選股邏輯

00981T的投資策略採取雙核設計，分別對應債券及股票部位：

債券

追蹤「ICE 10 年期以上 BBB 級美元公司債殖利率加權指數」。其條件包括需是成熟國家企業發行的美元計價付息債券、距到期日需大於10年、信用評級落在BBB-至BBB+之間、流通餘額逾2.5億美元。並且根據票息與到期日排序選出前100檔 ，各債券依殖利率加權，單一發行人權重上限10%。

股票

股票部位追蹤「特選台灣大型股代表25指數」。其母體為台灣上市公司，通過自由流通量及流動性檢驗後，以自由流通市值排序選出前25名，並採自由流通市值加權，成分股於每年五月與九月定期審核，半年度換股，五月換股時會多納入股利率調整權重。

此外，00981T也設有再平衡機制，當股市表現強勢時，股票權重自然會上升；反之，若債券漲幅優於股票，債券權重也會提高。不過，00981T仍設有嚴格的權重規範，因此指數會在每月最後一個工作日自動啟動「再平衡」機制，將配置維持在債券70%、股票30%，能在市場波動中自動校正資產比例，不需要自行頻繁調整。

00981T前十大成分股

00981T預計持有25檔台灣公司股票，根據凱基投信官網揭露的資料，前十大成分股依權重排序分別為（2330）台積電、（2454）聯發科、（2317）鴻海、（2891）中信金、（2881）富邦金、（2882）國泰金、（2382）廣達、（2603）長榮、（2303）聯電、（2357）華碩，加總權重約26.95%。

因基金本身設計最高只會投資30%的股票，因此剩餘15檔的權重合計約為3.05%，具體的完整成分股、權重還要待投信公告後，才能知曉。這些公司涵蓋半導體、電子製造、金融與運輸等產業，符合ETF追求成長動能的定位。

債券部位則包含100檔長天期BBB級美元公司債，平均信用評級BBB，平均存續期間約9.57年。

00981T配息機制

00981T為每月配息ETF。自基金成立日起滿90日（含）後，經理公司會在每月最後一個日曆日進行「收益評價」，依照基金淨資產價值與當期收入決定配息水準。因此我推估首次評價時間落在12月31日，最快明年1月除息、2月就能領到第一筆股利。

它配息來源以債息為主，再搭配部分股票股利、收益平準金與資本利得。對投資人來說，還有一大好處：債息屬於海外所得，不會被課徵補充保費，也不會納入綜合所得稅計算，對於需要稅務規劃的投資人相對友善。

根據凱基投信官網資料，00981T所追蹤的債券指數平均票息率約7.2%，明顯高於同類BBB級債ETF的平均水準5.5%。若觀察歷年平均表現，也比台灣高股息指數更為穩定，相比之下，高股息指數的波動範圍更大，介於3%~9%，落差較為顯著。

若你想省每月10元的匯費，可以到凱基投信官網，將00981T的配息銀行更改為第一銀行即可免除匯費。

00981T績效

00981T尚未上市，沒有實際淨值與報酬資料，但可參考指數回測數據。不過據凱基投信官網有揭露從其追蹤指數從2017．01/31到2025/07/31，的累積報酬率約為 110%。其中約89%來自票息貢獻，只有21%來自價格貢獻，顯示這檔ETF的主要動能還是來自債券票息，現金流相對穩定。

股票部位則能補足成長性。以2013年5月為基期，00981T所追蹤的「特選台灣大型股代表25指數」12年累積含息報酬率高達494%，遠高於台灣高股息指數的226%。這也反映出市值型龍頭股具備更強的長期成長動能。

警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！

你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！稀飯為大家總結（00981T）平衡凱基雙核息收的4個機會點及3個注意點，一起來回味！

總結

機會點

1.雙核心配置：70%長天期BBB級美元公司債+30%台灣大型權值股，兼顧領息與資本成長，一次就能滿足雙重需求。

2.票息優勢明顯：債券部位平均票息率約7.2%，高於BBB級債ETF平均的5.5%，也比高股息指數更穩定，因此有望帶來較高且穩定的現金流來源。

3.市值龍頭加持：股票部位來自台灣市值前25大企業，回測12年含息報酬率達494%，展現出長期持有時驚人的成長力道。

4.月配息+稅務優勢：以債息為主的配息屬於海外所得，不需繳交補充保費，也不會計入綜合所得稅，更適合高所得投資人配置。

注意點

1.匯率風險：債券為美元計價，若台幣升值，可能侵蝕部分報酬，對短期投資人影響尤其需要注意。

2.長天期債券利率敏感度高：存續期間較長，對利率變動非常敏感，升息可能導致價格出現更大幅度波動。

3.回測績效僅供參考：過往回測績效不代表未來保證，00981T的股價與配息仍會受到市場行情、債券利率、企業股利分配等多重因素影響。若遇到景氣不佳或利率環境不利時，配息金額仍可能出現調整或減少。

00981T算是一檔「以債券為主、股票為輔」的平衡型ETF，適合追求穩定現金流，但又不想錯過台股成長潛力的投資人。不過投資依然有匯率與市場波動的風險，過往績效也不代表未來保證哦。

資料來源：凱基投信官網、Google財經

資料更新時間：2025.09.05

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。