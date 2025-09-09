從0.7到0.21再至最新0.29元…00915股息縮水！達人：盼降息與填息間取得平衡

凱基優選高股息（00915）宣佈在9/16（二）配發股息0.29元，投資人可以每張領到290元。相較於過往0.7元左右的數據，從上次配息0.21元開始，到這次的0.29元，在在都令許多投資人不滿。

00915今天（9/8）的淨值組成是基本面額15元+收益平準金1.23元+資本平準金6.54元，要配發0.29元一點都不難，會這樣配發應該是有其理由，也非常有可能是金管會對於配息科目有疑慮才會如此處理。

00915的前五大產業為金融保險（40.37％）、半導體（16.89％）、航運業（11.34％）、光電（8.12％）、其他（6.72％），產業分類上與金融業有非常強大的連結，不禁讓人聯想是否對於景氣不樂觀在進行防禦動作。

00915從2024年第二季配息開始連續四次沒有填息，但是在上次（2025年第二季）配息降低許多（0.21元）後，終於踏上填息的道路，希望00915可以在降低自身配息和填息之間取得平衡，不然經常沒有填息，也是會嚇跑不少投資人的信心。

對於配息變少，將股息當作平日現金流的投資人就要提早規劃後續的計畫了！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。