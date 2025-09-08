長天期美債ETF 穩健

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，讓市場對9月降息預期大幅回升，激勵債市走揚。法人認為，9月降息可能性超過九成，再加上近期股市在高檔震盪，使得避險需求也同步提升，建議投資人此時可適度配置具備收益水準的長天期美債ETF，除可建立穩健現金流，又能順勢掌握降息行情，穩中求勝。

觀察9月除息的五檔長天期美債ETF，有四檔為季配型，一檔為月配型，預估年化配息率皆達3.8%以上，其中以群益25年美債（00764B）每股配發0.324元，預估年化配息率4.65%，表現最亮眼。法人指出，有意參與群益25年美債等本次配息的投資人，最晚需在15日買進，收益分配發放日則在10月15日。

群益投信債券ETF研究團隊表示，隨著對等關稅正式上路，通膨壓力在未來數月恐有升溫的可能，惟勞動數據疲態逐步顯現，恐將壓抑後續服務通膨及消費支出，這也讓聯準會主席鮑爾對降息釋出善意，目前市場預估今年、明年降息幅度各有約2~3碼的空間。

從市場資金面來看，中長天期公債發行額與過去相比不變，且從6、7月美債拍賣結果顯示，市場需求轉往較長天期公債，即便長天期利率受債信擔憂影響而走升，但在買盤浮現下，利率變動應有上限。

隨著聯準會結構愈趨鴿派，市場預期明年貨幣政策仍保寬鬆，預期利率正常化腳步將加快，以追趕今年落後的進度，債券資本利得空間有望放大，而在避險需求升溫下，公債表現將更值得期待。

凱基投信表示，美國聯準會主席鮑爾放鴿，升高市場對9月重啟降息循環的預期，反映在債市資金流動上，8月以來債市資金淨流入也持續維持大約230億美元以上的高水位；不過，仍需留意關稅對消費者物價的影響已浮現，且存在高度不確定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

