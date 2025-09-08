主動式ETF表現亮眼 吸金動能強勁 投資市場人氣急升

主動式ETF突襲市場，人氣旺，統計至9月5日，台灣掛牌的300檔ETF總股東人數周增加逾3萬人，增幅0.22%。其中，主動統一台股增長（00981A）周增2.1萬人最多、第二的主動群益台灣強棒也新增1.1萬人。

目前市面上有八檔主動式ETF，包括台股、國外股票型以及債券型，股民最愛的還是台股。檢視台股主動式ETF股東結構，主動統一台股增長總股東人數、周增人數、千張大戶人數，都是同類型第一名。

主動統一台股增長憑藉著上市以來狂飆逾三成的好績效，持續吸引資金與人氣，上周股東人數增加21,404人，增幅26.6%，股東人數達101,585人，在主動式ETF裡率先突破10萬人大關。

根據集保中心數據， 主動統一台股增長的千張大戶人數單周再增加8人至78人，其次為主動群益台灣強棒的45人、主動野村臺灣優選的18人。

依持股分級表顯示，不只是千張大戶最愛主動統一台股增長，包括100至400張、400至1000張等中間級距的股東人數，以及1張以上、10張以下的小資股東人數，主動統一台股增長都是全數排名第一。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，市場對聯準會9月降息預期大幅提升，促使美股及台股指數創新高。

國際半導體展將於10日至12日舉行，為AI產業增添新題材。台股主要受惠於AI產業持續成長，AI供應鏈獲利擴大。

非AI領域如工業和車用類股雖出現止跌，但回升有限，消費電子則因關稅影響提前拉貨，呈現旺季不旺。展望後市，降息預期升溫有望為台股帶來支撐。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2,623億水準，預期融資金額回到3,000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。