海外利基產業型續熱 7檔海內外高人氣ETF力抗9月魔咒

根據集中保管結算所統計，截至5日止，共有15檔ETF受益人數創歷史新高，主要類型集中在海外股票ETF、主動式台股ETF兩類，且從新增人數來看，其中有七檔高人氣ETF繼續拚場，上周新增 40,301人搶進，表現最好的有新光美國電力基建（009805）、中信日本商社（00955）兩檔，上周受益人數分別成長10.9%、8.9%；另外主動式台股ETF持續吸金，維持高人氣不墜。

券商財富管理主管表示，美股9月魔咒絲毫不減ETF市場買氣，近來海外股票ETF以美股電力ETF具趨勢成長題材頗受市場好評，及巴菲特持續布局日本商社股票為市場焦點吸引投資人青睞，帶動新光美國電力基建、中信日本商社兩檔海外股票型ETF交投買氣熱絡；主動式ETF方面，統一00981A、群益00982A、野村00985A、野村00980A等4檔主動式台股ETF持續吸金，維持高人氣不墜；主動式海外股票型ETF則有台新00986A新進榜，上周受益人數增幅也相對突出。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，隨著國人嚮往財富自由，被動投資ETF蔚為風潮，預計主動型ETF加入後，投資人挑選ETF選擇更多，建議投資人如果有較長遠的理財目標或財務需求，可以考慮將美國電力基建ETF納入投資組合，作為追求中長期資本利得成長的優先配置選項，最主要原因是看好美國大而美新法案推出後，美國電力基建行業將持續受惠川普的核電能源產業政策紅利大開，加上美國AI產業化、產業AI化進程加快，AI世代勢必啟動電力大革命，帶領美國AI+電力產業景氣正式進入成長動能強勁的「超級周期」。

劉恆誌認為，美國最新就業降溫、經濟顯露疲態下，市場對美股多空變化格外戒備，受到近來美科技股高檔震盪表現影響，部分股市資金已逐漸挪移至非科技為主的防禦型產業增加配置，例如公用事業、醫療保健等，由於電力屬公用事業，為生活剛需產業代表，加上美國政府「不惜一切代價」填補電力能源缺口，在政府高唱核能復興基礎下，電力核能已成為美國發展AI科技之母，在美股震盪階段布局電力基建類股，反而能抵禦市場波動風險，展現相對抗跌特性，未來隨美科技股反彈後，美國電力兼具AI成長題材，股價還有機會跟漲。

