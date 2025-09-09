快訊

他想「借房貸增貸」 All in 0050！網指時機太慢：扛不住回檔

網友想買0050。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
非農就業數據爆冷，市場預期美國9月降息已無懸念，8日台股大盤先由台積電（2330）領漲，雖尾盤回落收平，元大台灣50（0050）仍在其他成分股支持下，改寫盤中新高。8日市值型ETF指標0050漲幅近1%，而台股主動式ETF相對落後，反映權值股帶頭表現，以及部分主動式ETF集中操作個股本益比可能已高，市場追價意願較為薄弱。

一名網友Dcard發文直言，想以房貸增貸投入0050，理由是「0050長期年化10％、房貸利率約3％，等於每年穩賺7％」，並悔恨4月恐慌出清，錯過逾2成漲幅；他喊話「股票就是要長期持有」。此言一出引發網友熱議，有人直勸「冷靜」、也有人酸「現在才要All in，我信你的鬼」。

多數回應先點破「年化報酬的誤解」。有網友舉標普500為例指出，即便長期年化約10％，2000年到2010年持有幾乎零報酬，「長期10％不是每年10％」，市場存在長期停滯與高波動，拿「平均」去套「每年穩定套利」，風險認知恐嚴重失真。

第二層討論聚焦「槓桿＋人性」：原PO在4月無槓桿都嚇到出清，若背上房貸，波動放大、心理壓力更劇，「遇到回檔更撐不住」。多人直白回覆「會死」、「不適合」，提醒先自問是否能承受數月甚至數年的浮虧與月月繳息的雙重壓力。

也有網友提供不同聲音與插科打諢：有人喊「0050正2才對」戲謔加槓；也有券商自介、主張「長期持有可考慮但別亂賣」。不過理性派總結，「定期定額＋資產配置」才是多數人能長期執行的策略，槓桿應建立在完備風險控管與現金流之上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918打敗0056、00878奪今年高股息績效冠軍！股魚：會漲會配會填息怎麼輸

如果你也在觀察高股息ETF，這幾檔一定在你的追蹤清單裡：0056、00878、00919、00713，還有00918，那到底誰的表現最強？ 先給你看結論：前十大規模高股息ETF中，2024年至今表現最強的是：00918，2024年總績效：18.72%（佔據第二名位置）、2025年至今：4.91%（佔據第一名位置）。

川湖、康霈進入0050！達人提醒「不是報明牌」：觀眾只需要場上球員最強

0050最新換股的消息出來了！不過我發現有大大還是誤解0050的選股邏輯，它沒有這麼複雜也沒有什麼「預測」的功能。0050就是用市值說話，選進等於符合台股市值前50大，被剔除了，很簡單啊，那就代表市值已經掉出排名外而已。 然後市值是股價*流通在外股數，又因為這幾年AI股一檔接著一檔，所以沒有AI題材加持的傳產或是其它產業，被剔除的機會就會相對高一點。 例如這次納入的新寵兒－川湖，它就是AI伺服器的滑軌主要供應商，今年前八月營收成長都快翻倍了，再看了一下毛利率有77.5%。當然，股價就是漲得非常浮誇，從年初1000多漲到現在都3000多元了！根本就是坐上AI的高速列車。

從0.7到0.21再至最新0.29元…00915股息縮水！達人：盼降息與填息間取得平衡

凱基優選高股息（00915）宣佈在9/16（二）配發股息0.29元，投資人可以每張領到290元。相較於過往0.7元左右的數據，從上次配息0.21元開始，到這次的0.29元，在在都令許多投資人不滿。

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

5檔超高人氣台股ETF受益人、規模雙創高 00919唯一被動式上榜

台股8日再度創下收盤與盤中歷史新高，台股投資熱潮連帶讓台股ETF表現也強強滾，根據CMONEY統計資料顯示，75檔主被動...

