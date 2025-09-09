他想「借房貸增貸」 All in 0050！網指時機太慢：扛不住回檔

非農就業數據爆冷，市場預期美國9月降息已無懸念，8日台股大盤先由台積電（2330）領漲，雖尾盤回落收平，元大台灣50（0050）仍在其他成分股支持下，改寫盤中新高。8日市值型ETF指標0050漲幅近1%，而台股主動式ETF相對落後，反映權值股帶頭表現，以及部分主動式ETF集中操作個股本益比可能已高，市場追價意願較為薄弱。

一名網友在Dcard發文直言，想以房貸增貸投入0050，理由是「0050長期年化10％、房貸利率約3％，等於每年穩賺7％」，並悔恨4月恐慌出清，錯過逾2成漲幅；他喊話「股票就是要長期持有」。此言一出引發網友熱議，有人直勸「冷靜」、也有人酸「現在才要All in，我信你的鬼」。

多數回應先點破「年化報酬的誤解」。有網友舉標普500為例指出，即便長期年化約10％，2000年到2010年持有幾乎零報酬，「長期10％不是每年10％」，市場存在長期停滯與高波動，拿「平均」去套「每年穩定套利」，風險認知恐嚴重失真。

第二層討論聚焦「槓桿＋人性」：原PO在4月無槓桿都嚇到出清，若背上房貸，波動放大、心理壓力更劇，「遇到回檔更撐不住」。多人直白回覆「會死」、「不適合」，提醒先自問是否能承受數月甚至數年的浮虧與月月繳息的雙重壓力。

也有網友提供不同聲音與插科打諢：有人喊「0050正2才對」戲謔加槓；也有券商自介、主張「長期持有可考慮但別亂賣」。不過理性派總結，「定期定額＋資產配置」才是多數人能長期執行的策略，槓桿應建立在完備風險控管與現金流之上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。