他買0050、006208⋯想挑低點定期定額！網勸：不如分散扣款

聯合新聞網／ 綜合報導
近日台股持續上漲。中央社
投資的時機點很是關鍵，一名網友在PTT發文表示，自己每月13日固定投入0050、006208與美股VT、VOO、特斯拉等約5萬元，但近來行情強、常買在月線上方，擔心「不如低點買會吃虧」。貼文引來版友熱議，從「會抓低點還要定期定額？」的冷嘲，到「改成更高頻分散扣款」與「短期資金別進股市」的務實建議，觀點分歧。

原PO說明，採定期定額（DCA）是為長期，但最近市況火熱、價格偏高，猶豫是否調整策略，甚至考慮把每月5萬元改為3萬元，留2萬元「子彈」等回檔；另補充這筆資金「預計明年或後年做頭期款」。

對此，多數網友先點出「邏輯衝突」：DCA本意就是不猜高低，「能知低點就該一筆押注或做價差」，有人直白回「對呀，低點買、高點賣，好煎蛋」，也有人提醒「長期差異低於1%」、「你若會抓點位，期貨槓桿都上了」。此派主張：別為每月波動煩惱，長期持有更關鍵。

第二路建議偏「機械化優化」：既在意進場點，就把「一次扣」改為「高頻小額」——如每週或每日扣款、單筆拆成數次，甚至設定「智慧加減碼／跌多加碼、漲多減碼」；亦有人提「月底、週五」等固定節點，降低同日群體扣款可能的溢價感。

第三路聚焦資金用途風險控管：既然「1～2年內要用於頭期款」，多名網友勸「短期必要資金勿入股」，避免臨用遇修正被迫賣在低檔；可採「一部分持續小額定投＋一部分轉定存或貨幣型商品」的雙軌，等出現明顯折價再用預備金加碼，但前提是心理能承受、且不影響買房時程。

整體來看，板上共識並非「放棄DCA」，而是：若對點位敏感，就提升扣款頻率分散成本；若有明確短期資金目標，務必先把安全墊與頭期款獨立存放。至於「挑每月低點」的執念，多數網友一句話總結——能挑低點的人，不會需要定期定額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT VOO ETF 頭期款 市值型 定期定額 006208富邦台50 0050元大台灣50

