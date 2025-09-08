主動式ETF熱潮！永豐金證券攜手摩根資產管理9月全台論壇

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

主動式ETF正迅速成為市場焦點！根據證交所統計，截至8月26日，國內新掛牌的七檔主動式ETF在短短四個月內，總資產規模達446億元，申購人數破23萬人，顯示國內投資人高度關注與積極參與。

永豐金證券指出，隨著美國聯準會（Fed）9月降息機率升高，若能透過主動式ETF聚焦半導體、雲端、AI等具結構性成長潛力的產業，有望在風險與報酬之間取得更佳平衡，掌握長線投資契機。

雖然美國第2季GDP年增率3.3%，優於市場預期的3%，但永豐金證券協理陳泓睿提醒，該成長主要來自進口減少，並非內需擴張，加上核心服務通膨仍具黏性，利率政策走向仍存變數，投資環境的不確定性不容忽視在此背景下，建議投資人採取「核心＋衛星」策略，包括以被動式ETF作為核心穩健配置，再搭配主動式ETF靈活掌握市場波動中的新機會，提升整體投資效率。

為協助投資人掌握趨勢、優化布局，永豐金證券9月起攜手摩根資產管理，於台北、高雄、台中舉辦三場【主動選股×美國科技】投資巡迴論壇。活動免費參加，每場限額200人，由三位專家深入剖析市場趨勢與投資策略，以及從ETF商品挑選到跨國產業配置的實務經驗，幫助投資人建立可落地的投資策略，靈活應對市場變化。

其中，三位專家之一的摩根資產管理產品策略部副總溥琪琳，擁有逾11年產業經驗，專責美國與全球股票及固定收益產品，將深入解析美國科技產業趨勢與未來展望。

永豐金證券論壇希望發揮理財教育功能，協助投資人建立更完整的投資視野與操作邏輯。即日起開放報名，名額有限，額滿為止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

