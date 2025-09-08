快訊

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

耶路撒冷爆槍擊事件釀4死15傷 警方稱已制伏2槍手

權值股發威！0050股價再刷高 投資人數近147萬人亦創高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

非農就業數據爆冷，市場預期美國9月降息已無懸念，8日台股大盤先由台積電（2330）領漲，雖尾盤回落收平，元大台灣50（0050）仍在其他成分股支持下，改寫盤中新高。法人分析，美科技大廠營運展望一再確認AI趨勢無虞，加上美國進入降息循環後資金回流，勢將優先回補權值股將，市值型ETF表現可期。

法人指出，美國最新非農就業數據大幅轉弱，推升降息預期，將引導資金回流新興市場，台股電子權值股高度參與AI成長趨勢，將是主要買超標的。統計今年以來外資買賣超狀況，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等四大電子權值股均已由賣轉買，台積電、鴻海第3季以來更分別獲外資逾千億買超。

觀察近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾兩成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有6個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較2003年至2013年更為顯著。

8日市值型ETF指標0050漲幅近1%，而台股主動式ETF相對落後，反映權值股帶頭表現，以及部分主動式ETF集中操作個股本益比可能已高，市場追價意願較為薄弱。

法人進一步指出，0050挑選上市市值前50大權值股，會隨著時代自動汰弱留強，近期台泥（1101）因市值衰退而被指數剔除就是實例，幫助投資人避免存錯單一個股風險。

0050過去20年歷經三個趨勢，如2000年網路時代主要持股為台積電、中華電（2412）、聯電（2303）；2010年智慧型手機時代則是鴻海等概念股市值顯著成長。2020年進入AI應用時代，聯發科、廣達（2382）、台達電等扮演要角，顯示台灣50指數持續參與台股主流，不會錯過成長潛力。

0050今年來調降費用率與分割後熱度高，截至9月5日當周投資人數達146.9萬人，再創歷史新高，未來隨著規模持續成長，0050費用率將持續調降，有助長期複利成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 權值股

延伸閱讀

美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

權值股發威！0050股價再刷高 投資人數近147萬人亦創高

非農就業數據爆冷，市場預期美國9月降息已無懸念，8日台股大盤先由台積電（2330）領漲，雖尾盤回落收平，元大台灣50（0...

主動式ETF夯！00981A 周增逾2萬人 總股東人數突破10萬

台灣主動式ETF產品線日趨豐富，除了股票型ETF外，債券型商品也加入市場，在台掛牌的8檔主動式ETF單周股東人數激增38...

00909利多湧現 成分股 Robinhood 正式納入標普500

全台唯一聚焦加密資產供應鏈及數位支付的國泰數位支付服務（00909）再傳利多消息，前十大成分股之一的美國金融科技交易平台...

美股跌也不怕…台股創歷史新高！哲哲：美債00687B沒賺到2200萬不會出場

儘管上周五美股全面收跌，但台股周一今早盤強勢開出，指數大漲逾200點、最高來到24729點，成功突破前高、再創歷史新紀錄。分析師郭哲榮指出，這波走勢正如先前預告，市場已無視過去的利空訊號，持續朝多頭方

全台首檔月配機制債股平衡 ETF助攻核心收益

美國關稅大戲未完待續，金融市場延續高檔震盪格局，繼8檔主動式ETF、17檔TISA級別基金加入戰局，凱基投信為解決投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。