主動式ETF夯！00981A 周增逾2萬人 總股東人數突破10萬

台灣主動式ETF產品線日趨豐富，除了股票型ETF外，債券型商品也加入市場，在台掛牌的8檔主動式ETF單周股東人數激增38,227人，總人數逾29萬人。其中，主動統一台股增長（00981A）單周增加人數達21,404人，率先突破10萬人大關。00981A上周為主動式ETF市場周增人數貢獻超過五成，成為主動式新版塊的人氣指標。

根據CMoney統計9月5日最新數據，八檔主動式ETF的股東人數，主動統一台股增長表現突出，股東人數達101,585人，單周增加21,404人，增幅達26.69%，貢獻主動式ETF超過一半的增加人數。主動群益台灣強棒（00982A）以股東人數91,213人居第二，單周增幅達14.17%。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際半導體展將於本月10日至12日舉行，為產業增添新題材，此外，市場對聯準會9月降息預期大幅提升，促使美股及台股指數創新高。台股主要受惠於AI產業持續成長，AI供應鏈獲利持續擴大。非AI領域如工業和車用類股雖出現止跌，但回升有限，消費電子則因關稅影響提前拉貨，呈現旺季不旺。展望未來，降息預期升溫有望為台股帶來支撐。

選股策略方面，陳釧瑤表示，將聚焦快速增長的AI供應鏈，包括ASIC設計、半導體設備、印刷電路板、銅箔基板及連接線等，需求正從一線供應鏈向二、三線擴散。另一方面，看好台積電（2330）先進製程設備及廠務材料供應鏈持續發展，並密切關注折疊手機、400G／800G交換器及光纖相關供應鏈受惠廠商，作為未來投資重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。