快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

主動式ETF夯！00981A 周增逾2萬人 總股東人數突破10萬

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台灣主動式ETF產品線日趨豐富，除了股票型ETF外，債券型商品也加入市場，在台掛牌的8檔主動式ETF單周股東人數激增38,227人，總人數逾29萬人。其中，主動統一台股增長（00981A）單周增加人數達21,404人，率先突破10萬人大關。00981A上周為主動式ETF市場周增人數貢獻超過五成，成為主動式新版塊的人氣指標。

根據CMoney統計9月5日最新數據，八檔主動式ETF的股東人數，主動統一台股增長表現突出，股東人數達101,585人，單周增加21,404人，增幅達26.69%，貢獻主動式ETF超過一半的增加人數。主動群益台灣強棒（00982A）以股東人數91,213人居第二，單周增幅達14.17%。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際半導體展將於本月10日至12日舉行，為產業增添新題材，此外，市場對聯準會9月降息預期大幅提升，促使美股及台股指數創新高。台股主要受惠於AI產業持續成長，AI供應鏈獲利持續擴大。非AI領域如工業和車用類股雖出現止跌，但回升有限，消費電子則因關稅影響提前拉貨，呈現旺季不旺。展望未來，降息預期升溫有望為台股帶來支撐。

選股策略方面，陳釧瑤表示，將聚焦快速增長的AI供應鏈，包括ASIC設計、半導體設備、印刷電路板、銅箔基板及連接線等，需求正從一線供應鏈向二、三線擴散。另一方面，看好台積電（2330）先進製程設備及廠務材料供應鏈持續發展，並密切關注折疊手機、400G／800G交換器及光纖相關供應鏈受惠廠商，作為未來投資重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股指數

延伸閱讀

美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

美料降息台股匯市同漲 新台幣升逾1角重返30.4元

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

主動式ETF夯！00981A 周增逾2萬人 總股東人數突破10萬

台灣主動式ETF產品線日趨豐富，除了股票型ETF外，債券型商品也加入市場，在台掛牌的8檔主動式ETF單周股東人數激增38...

00909利多湧現 成分股 Robinhood 正式納入標普500

全台唯一聚焦加密資產供應鏈及數位支付的國泰數位支付服務（00909）再傳利多消息，前十大成分股之一的美國金融科技交易平台...

美股跌也不怕…台股創歷史新高！哲哲：美債00687B沒賺到2200萬不會出場

儘管上周五美股全面收跌，但台股周一今早盤強勢開出，指數大漲逾200點、最高來到24729點，成功突破前高、再創歷史新紀錄。分析師郭哲榮指出，這波走勢正如先前預告，市場已無視過去的利空訊號，持續朝多頭方

全台首檔月配機制債股平衡 ETF助攻核心收益

美國關稅大戲未完待續，金融市場延續高檔震盪格局，繼8檔主動式ETF、17檔TISA級別基金加入戰局，凱基投信為解決投資人...

0050領軍00878、00919跟上！這四檔ETF零股交易狂吸買氣

台股8日再創新高，盤中零股成交量前十名中，有四檔ETF獲投資人青睞，其中以元大台灣50（0050）居冠，另三檔則為高股息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。