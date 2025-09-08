00909利多湧現 成分股 Robinhood 正式納入標普500

全台唯一聚焦加密資產供應鏈及數位支付的國泰數位支付服務（00909）再傳利多消息，前十大成分股之一的美國金融科技交易平台Robinhood正式納入標普500指數，股價5日盤後應聲上漲7%，00909好消息頻傳，繼穩定幣USDC發行商Circle在8月初被宣布將被納入Solactive全球數位支付服務指數、8月中川普正式開放美國退休金可投資加密貨幣資產，00909近三月報酬為33.66%，是跨國投資ETF產業類第一名，在川普2.0時代，成為布局全球加密貨幣新局的投資利器。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰表示，川普2.0時代儘管全球市場瞬息萬變，唯川普政府積極支持加密貨幣市場拓展的立法重點是相當堅定，美國7月公布川普簽署的《GENIUS 法案》，提供穩定幣量身打造的聯邦框架；還有另一份討論中的《數位資產市場清晰法案》（CLARITY Act），積極建立相關的法令制度，帶動市場交易氛圍，美國多個州已提出數位資產納入戰略儲備的討論案。在政策支持下，各國政府、企業積極儲備主流加密貨幣，另外傳統金融機構資金持續流入加密資產現貨ETF，顯示本輪數位資產的上漲趨勢主要是由大機構所推動。

國泰投信ETF研究團隊指出，美國金融科技交易平台Robinhood此次突破重圍，被選入美國市場主要指數，入列最具影響力的美國公司行列。Robinhood正是00909的前十大重要成分股，被納入標普500指數，意味著市場上追蹤該指數的基金經理公司必須買進其股票，對股價上揚有一定的激勵作用，Robinhood是近年快速崛起，深受美國年輕族群喜愛的投資平台，除券商平台外，旗下亦有加密貨幣交易所、錢包等新創公司。主要靠交易手續費收入為主要營收來源，近期於歐盟提供股票代幣化交易服務，積極擴展事業版圖，驚人的是，今年以來股價已上揚超過逾156%。

作為全台僅此一檔聚焦加密資產供應鏈及數位支付的00909，各個期間的優異表現深受市場注目，今年在加密貨幣市場利多連連下，基金表現亦相當亮眼，投信投顧公會資料指出，00909近三個月報酬率33.66%，而一年、二年及三年報酬率則分別為28.88%、85.6%、126.97%，相比同類型基金三年平均報酬率為52.57%，00909展現2.4倍的傑出績效，5日收盤價最新股價為36.66元，每張約3萬6千多元，相比目前比特幣價格高達新台幣338萬元，00909因股價親民，又網羅加密資產供應鏈的多檔知名成分股，更適合一般大眾作為參與加密資產的工具，今年以來基金規模及股民數齊增。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。