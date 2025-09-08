美股跌也不怕…台股創歷史新高！哲哲：美債00687B沒賺到2200萬不會出場

儘管上周五美股全面收跌，但台股周一今早盤強勢開出，指數大漲逾200點、最高來到24729點，成功突破前高、再創歷史新紀錄。分析師郭哲榮指出，這波走勢正如先前預告，市場已無視過去的利空訊號，持續朝多頭方向前進。

除了大盤創高，美債市場也出現亮眼表現。哲哲持有的國泰20年美債ETF（00687B）今日上漲約0.7%，創下近四個月新高。推升原因來自美國上週五公布的就業數據明顯疲弱，非農新增僅2.2萬人、遠低於預期的7.5萬人，失業率更升至4.3%，創2021年以來新高。

面對這樣的數據，市場選擇解讀為「聯準會降息機率大增」，反而形成利多。哲哲強調，當一種利空訊息出現過太多次，就會逐漸失去殺傷力，投資人會學會忽略恐慌、專注在趨勢上。他認為只要大盤在高檔震盪中不跌破重要支撐，回檔都是買點。

本周還有三件大事值得密切關注：

1.周三凌晨1點的蘋果新品發表會 2.同日下午台積電公布營收 3.周四晚間美國CPI通膨數據

哲哲提醒，這些都可能牽動資金動能與指數波動，操作上宜保持彈性、避免重押方向錯誤。

哲哲再次重申對美債的信心：「在沒賺到2200萬之前，美債不會出場！」他看好長天期美債在降息循環啟動後的資本利得潛力；對長線投資人來說，這不只是防禦型部位，更是接下來多頭行情中的關鍵配置之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。