全台首檔月配機制債股平衡 ETF助攻核心收益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券票息為長期報酬的主要貢獻來源。（資料來源：臺灣指數公司，凱基投信整理）
美國關稅大戲未完待續，金融市場延續高檔震盪格局，繼8檔主動式ETF、17檔TISA級別基金加入戰局，凱基投信為解決投資人賺了股息卻賠價差的痛點，推出全台首檔設計月配機制的債股平衡ETF-凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），以7成的全球BBB級債固收投資組合的收益來源，並配置3成的台股25大權值股，搭配股息增益機制強化收息能力，為資產打造收益活水。

回測平衡凱基雙核收息（00981T）所追蹤指數的長期總報酬表現，自2017年以來截至今年7月底，追蹤指數含息總報酬達110%，其中89%由債券部位的票息所貢獻，台股部位則貢獻另外21%的資本利得，且隨著投資期間逐步拉長，債券部位的票息也跟著逐步墊高，形成長期報酬的主要貢獻來源，為長期表現打下堅實基礎。

平衡凱基雙核收息（00981T）的債券部位鎖定中天期BBB級債，依據歷史數據統計各天期投資級債報酬風險比較，相較於7-10年期或15年以上的長天期，10-15年的中天期年化報酬率相對高，年化波動度相對低，報酬風險比則優於長天期與中短天期，顯示中天期BBB級債長期報酬優於其他天期，且波動度相對可控，具備最高CP值。

平衡凱基雙核收息（00981T）另一個收益活水來自台股部位的股息增益機制，在市值型的基礎上放大股息收益。台股部位於5月指數定審時加入股息增益機制，股息配發表現好的成分股予以調高權重，根據股票部位追蹤指數與臺灣加權指數相較，透過股息增益機制微調權重後，殖利率更勝大盤，在6-9月的傳統配息旺季強化投資組合的收息能力。

隨著台股除權息旺季即將結束，增加收益來源的多元性將更形重要，平衡凱基雙核收息（00981T）在全球BBB級債具競爭力票息的堅實基礎上，再疊加台股除息旺季啟動股息增益機制放大成分股股息收益，預計於成立日起滿90天後，每月底進行評價，每月中除息，並於隔月中發放，可望成為投資人管理現金流的另一助力。平衡凱基雙核收息（00981T）將於9月9月展開募集，提供國人退休理財另一個現金流管理的優質選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

