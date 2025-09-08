聽新聞
0050領軍00878、00919跟上！這四檔ETF零股交易狂吸買氣
台股8日再創新高，盤中零股成交量前十名中，有四檔ETF獲投資人青睞，其中以元大台灣50（0050）居冠，另三檔則為高股息ETF。
午盤時的零股成交量前十名為：元大台灣50、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、南亞科（2408）、元大高股息（0056）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、台積電（2330）、康霈*（6919）及京元電子（2449）。
法人表示，今年以來較看好市值型ETF，但指數創新高下，投資人對後續漲升空間可能較保守，因此轉進高股息ETF，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）是受投資人青睞的高股息ETF，所以買盤湧向這兩檔。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
