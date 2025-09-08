快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:17步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

0050領軍00878、00919跟上！這四檔ETF零股交易狂吸買氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股再創新高。示意圖／AI生成
台股再創新高。示意圖／AI生成

台股8日再創新高，盤中零股成交量前十名中，有四檔ETF獲投資人青睞，其中以元大台灣50（0050）居冠，另三檔則為高股息ETF。

午盤時的零股成交量前十名為：元大台灣50、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、南亞科（2408）、元大高股息（0056）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、台積電（2330）、康霈*（6919）及京元電子（2449）。

法人表示，今年以來較看好市值型ETF，但指數創新高下，投資人對後續漲升空間可能較保守，因此轉進高股息ETF，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）是受投資人青睞的高股息ETF，所以買盤湧向這兩檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

麥格理最新報告按讚鴻海 喊目標價300元

嘆00929漲不上去！網勸「長痛不如短痛」：高股息那麼多選一個雷的

零股交易王換人當！台積電跌落十名之外 投資人猛敲這檔ETF

相關新聞

美股跌也不怕…台股創歷史新高！哲哲：美債00687B沒賺到2200萬不會出場

儘管上周五美股全面收跌，但台股周一今早盤強勢開出，指數大漲逾200點、最高來到24729點，成功突破前高、再創歷史新紀錄。分析師郭哲榮指出，這波走勢正如先前預告，市場已無視過去的利空訊號，持續朝多頭方

市值型ETF愈買愈貴下不下手！達人：0050、00905一直漲為何要苦惱不更該高興？

朋友抱怨著，市值型ETF愈買愈貴，實在買不下去了。問版主該怎麼辦，還要繼續定期定額投資嗎？ 先說結論，股價不斷走高還要繼續買進確實違反人性，但好產品的價格本來就是愈來愈高，因此即使價格不斷走高，還是

買主動式ETF追超越大盤的績效？清流君：請威力彩上期頭獎得主幫你選號碼一樣

買主動式ETF追績效，就叫「金融智商稅」！ 塔雷伯在《隨機騙局》就設計過一個實驗： 10,000個基金經理人，全靠丟硬幣決定輸贏。 第一年：5,000人賺錢、5,000人虧錢。 第二年：剩2,

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

00909利多湧現 成分股 Robinhood 正式納入標普500

全台唯一聚焦加密資產供應鏈及數位支付的國泰數位支付服務（00909）再傳利多消息，前十大成分股之一的美國金融科技交易平台...

全台首檔月配機制債股平衡 ETF助攻核心收益

美國關稅大戲未完待續，金融市場延續高檔震盪格局，繼8檔主動式ETF、17檔TISA級別基金加入戰局，凱基投信為解決投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。