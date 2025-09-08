快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

BBU可望成AI伺服器標配、類股成焦點 這檔ETF本月除息年化近9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
近期台股題材輪動迅速。中央社
近期台股題材輪動迅速，電池備援電力模組（BBU）再發威，指標股台達電（2308）、順達（3211）等，8日盤中皆創歷史新高，相關ETF也一併受惠，如中信綠能及電動車ETF（00896）盤中來到17.84元，同創今年新高價；另外主動統一台股增長（00981A）近期建倉順達，今日盤中也漲約0.7%。法人指出，隨四大CSP廠加速建置BBU，市場預期BBU將成為AI伺服器的標準配備。順達、台達電、光寶科（2301）等BBU供應商將有望迎接一波訂單動能，相關ETF可望受惠。

中國信託投信表示，亞馬遜多數新款AI機櫃已整合BBU模組，搭配自研的Trainium 2 AI加速器進行部署，其中AES-KY、順達、台達電、光寶科、新盛力（4931）等，為與亞馬遜合作的台廠供應鏈；而臉書（Meta）部分機櫃試點採用BBU，以支援液冷和高密度伺服器架構，合作台廠為順達、台達電、新盛力等，這凸顯BBU將成為將來AI伺服器的標準配備。

中國信託投信指出，AI伺服器的強勁需求，也將帶動GB200／300機櫃出貨量自翻倍至5-6萬櫃，順達、台達電、光寶科等BBU供應商，將有望迎接一波訂單動能。市場預期2025下半年三大廠BBU貢獻營收，年增率有望達三位數增長。而00896成分股即囊括上述台廠，也將跟上這波AI伺服器的升級浪潮。

而在綠能產業方面，00896經理人張苡琤表示，川普的「美國製造」政策，使鉅額的AI基礎設施投資（如「星際之門」計畫，預計在2029年前投資 5,000 億美元）及全球淨零碳排趨勢，正在以前所未有的速度推升電力需求，電力公司資本支出提升19%，使電力設備供應鏈訂單滿載，甚至看到2028-2029年，顯示產業前景樂觀，台灣的重電廠商，如東元（1504）、華城（1519）、士電（1503）等，因具備技術優勢，可望受惠於美國超大型資料中心的龐大機電設備商機。

此外，張苡琤指出，台灣本身的夏季用電高峰、核電廠除役及台電電網韌性計畫，也為國內重電產業帶來強勁的拉貨動能，使營運長期成長性看好，儘管台電預算撥補有不確定性，但全球長期綠電轉供需求和AI用電趨勢不變，將持續驅動相關產業正向發展。00896成分股也囊括綠能相關概念股，同樣有機會受惠此波趨勢。

根據中國信託投信官網，00896本月擬配息0.4元，依8日盤中股價計算，年化配息率近9%，在本月配息之ETF中表現名列前茅。投資人若想參與除息，同時跟上這波綠能與AI的成長趨勢，可於9月15日前買進，9月16日除息，配息發放日為10月15日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00896中信綠能及電動車

BBU可望成AI伺服器標配、類股成焦點 這檔ETF本月除息年化近9%

