市值型ETF愈買愈貴下不下手！達人：0050、00905一直漲為何要苦惱不更該高興？

聯合新聞網／ 存股方程式
市值型ETF愈買愈貴，是因為你押對寶！像00905這樣成分股強、基本面穩的ETF，走勢往右上才正常。中央社
朋友抱怨著，市值型ETF愈買愈貴，實在買不下去了。問版主該怎麼辦，還要繼續定期定額投資嗎？

先說結論，股價不斷走高還要繼續買進確實違反人性，但好產品的價格本來就是愈來愈高，因此即使價格不斷走高，還是要想辦法控制恐懼情緒，按規劃時程進場買股。難道您希望自己投資的產品愈買愈便宜嗎？ 難道要投資股價逐月逐季走低的產品嗎？

不論老牌的0050與006208、中生代的00692與00850、新生代的00905，調出K線圖，走勢很漂亮的從左下緩步往右上走，只要是好標的，線圖一路往右上方走很正常；即使是高息型ETF，股價超長期理應也是慢慢往上走（只是走的比較慢）。個股也是相同道理，一家經營優異的企業，獲利逐年成長，股價自然也是年年上升；股價緩步走低的企業代表經營出現問題，投資這種企業，股價愈買愈低，風險卻是愈來愈高。

如果投資的是個股，股價愈買愈貴，您要感到開心，因為很可能表示公司經營蒸蒸日上；如果您投資的是ETF，股價愈買愈貴也要感到開心，因為代表您投資的是好產品。0050、00850、00905一直漲，表示投資人的資產不停增加，為什麼要苦惱，不是應該高興嗎！

好的產品長期肯定愈來愈貴，一路走低的產品版主反而不敢碰。不怕買貴，就怕它不變貴。

