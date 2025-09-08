買主動式ETF追超越大盤的績效？清流君：請威力彩上期頭獎得主幫你選號碼一樣
買主動式ETF追績效，就叫「金融智商稅」！
塔雷伯在《隨機騙局》就設計過一個實驗：
10,000個基金經理人，全靠丟硬幣決定輸贏。
第一年：5,000人賺錢、5,000人虧錢。
第二年：剩2,500人連續兩年「神操作」。
第五年：還有300多個「明星」存活。
第十年：只剩10個「傳奇」昂首闊步。
之後業配達人立刻跳出來說：「挑這10檔基金就對了！」
然後底下一群韭菜拍手尖叫：「好，帶我飛！」
說真的，這操作就跟跑去買威力彩，然後請上一期頭獎得主幫你選號碼一樣ㄓ（智）障。
差別只是：彩券便宜，經理費貴得要命。
難道真的不存在具備技巧的經理人？
根據學術研究：
看毛α（未扣費用）→右尾確實有極少數人有技巧。
但扣完費用看淨α→技巧直接蒸發，剩下一地被收割的投資人。
所以，並不是說市場上完全沒有具備技巧的經理人。
文獻也承認在報酬分布的極端右尾，可能存在真正的異數。
但問題是，散戶投資主動基金：
1.你事前幾乎無法辨認誰是真正的高手；
2.等到他出名、績效突出、規模壯大，容量與交易成本往往把優勢吃光；
3.追績效進場，導致資金加權報酬低於產品本身，投資人最後實際拿到的，反而是均值以下的報酬。
所以你追逐「冠軍基金」到底在幹嘛？
說穿了，就是在追別人的運氣高點，還自以為眼光精準。
結果報酬一回歸均值，你就成了那群均值以下的「供品」。
最大的騙局不是基金經理人，而是韭菜自己甘心愛上倖存者的幻覺。
下次再看到「十年連勝主動基金」的業配，請先照照鏡子問自己：
你是要投資？還是要繳金融智商稅？
◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
