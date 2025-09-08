買主動式ETF追超越大盤的績效？清流君：請威力彩上期頭獎得主幫你選號碼一樣

快訊

聯合新聞網／ 清流君
「主動基金績效好，真的靠技巧？」塔雷伯用丟硬幣模擬出「10年連勝的傳奇經理人」，只是存活者偏誤。中央社
買主動式ETF追績效，就叫「金融智商稅」！

塔雷伯在《隨機騙局》就設計過一個實驗：

10,000個基金經理人，全靠丟硬幣決定輸贏。

第一年：5,000人賺錢、5,000人虧錢。

第二年：剩2,500人連續兩年「神操作」。

第五年：還有300多個「明星」存活。

第十年：只剩10個「傳奇」昂首闊步。

之後業配達人立刻跳出來說：「挑這10檔基金就對了！」

然後底下一群韭菜拍手尖叫：「好，帶我飛！」

說真的，這操作就跟跑去買威力彩，然後請上一期頭獎得主幫你選號碼一樣ㄓ（智）障。

差別只是：彩券便宜，經理費貴得要命。

難道真的不存在具備技巧的經理人？

根據學術研究：

看毛α（未扣費用）→右尾確實有極少數人有技巧。

但扣完費用看淨α→技巧直接蒸發，剩下一地被收割的投資人。

所以，並不是說市場上完全沒有具備技巧的經理人。

文獻也承認在報酬分布的極端右尾，可能存在真正的異數。

但問題是，散戶投資主動基金：

1.你事前幾乎無法辨認誰是真正的高手；

2.等到他出名、績效突出、規模壯大，容量與交易成本往往把優勢吃光；

3.追績效進場，導致資金加權報酬低於產品本身，投資人最後實際拿到的，反而是均值以下的報酬。

所以你追逐「冠軍基金」到底在幹嘛？

說穿了，就是在追別人的運氣高點，還自以為眼光精準。

結果報酬一回歸均值，你就成了那群均值以下的「供品」。

最大的騙局不是基金經理人，而是韭菜自己甘心愛上倖存者的幻覺。

下次再看到「十年連勝主動基金」的業配，請先照照鏡子問自己：

你是要投資？還是要繳金融智商稅？

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

