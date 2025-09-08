主動式ETF新兵+1 統一00988A 瞄準全球創新10月15日募集繳款

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球創新主動式ETF小檔案(資料來源：統一投信)

繼台股主動式ETF 00981A之後，統一投信再推出統一全球創新主動式ETF（00988A），聚焦全球創新浪潮，採用金三角策略、「霸主與新星」雙引擎配置，鎖定六大創新主軸，10月15至17日募集繳款，發行價每股新台幣10元，提供投資人具成長性與前瞻性的全球創新投資選擇。

00988A的創新投資不只是追求熱門股，而是以「金三角」策略，涵蓋顛覆式、漸進式、擴展式三類型的創新，透過動態配置不同風險值的創新企業，追求創造最大化的成長價值並兼顧風險控管。

「創新始於科技，但不限於科技」，00988A的投資主軸除涵蓋作為創新軍火庫的人工智慧基建供應鏈，還包括：硬實力、軟實力、資源、金融與消費等領域，這六大創新主軸完整掌握全球創新的驅動力，主動選股抓住創新價值核心。

選股策略部分，00988A採雙引擎並進，同時配置技術領先、有護城河優勢的「產業霸主」；和高成長潛力的「市場新星」。舉例來說，輝達是目前在AI生態系中的霸主，隨著整體AI持續高速成長，引爆了推理能力需求，博通憑藉其ASIC（客製化邏輯晶片）設計與整合能力，成為客製化AI晶片浪潮中的新星。整體來說，創新正在加速化，很多領域的霸主和新星都在強勢成長，00988A力求雙引擎組合，同時掌握領航力與爆發力。

統一投信研究團隊每年有超過70,00人次拜訪海內外企業，掌握產業鏈第一手資訊，並以嚴謹研究與實地調研支撐投資決策，是主動投資創造超額報酬的關鍵價值。截至今年7月底，統一投信總管理資產5,023億元，其中主動股票型部位占比逾半，再次印證其在主動投資領域的專業地位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 統一投信

