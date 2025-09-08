台股ETF爆買潮！0050單週增1.6萬人稱王 00961靠「這指標」規模飆50億
上週全球股市漲跌互見，儘管市場波動，台股ETF市場資金流向出現顯著變化，受益人數普遍逆勢增長，顯示在市況不明之際，投資人更傾向尋求穩健的現金流與具備基本面支撐的投資標的，其中高股息與月配息產品尤其獲得青睞。
回顧上週市況，全球債市走勢動盪，所幸美國非農就業數據公布後，市場對Fed降息預期升溫，緩解了利率壓力。在此背景下，台股ETF受益人數變化反映出投資人的避險與收益需求。
根據最新統計，上週受益人數增加最多的ETF由元大台灣50(0050)以大增16,310人奪冠，群益台灣精選高息(00919)以7,984人居次，傳統高股息人氣元大高股息(0056)增加483人，富邦特選高股息30(00900)增加 316人。
值得注意的是，新興高息黑馬 FT臺灣永續高息 (00961)，單週增加271名受益人，人氣排名衝上第五。該ETF近期除息每單位0.048元，自7月首度配息以來，受益人數已倍增突破3萬人，規模更成長逾5倍攀升至50億元。
法人分析，00961的崛起，代表投資人選股思維的轉變。其選股邏輯跳脫傳統僅看「股利率」的單一框架，核心回歸企業獲利本質，導入「股東權益報酬率（ROE）」作為關鍵篩選指標。此舉旨在挑選獲利表現良好且具成長性的公司，讓配息更有底氣，也因ROE是觀察企業長期價值的關鍵，讓ETF在追求高配息的同時，更能兼顧股價的成長動能與填息能力。
|排名
|股票代號
|ETF名稱
|規模變化(億元)
|受益人變化(人)
|1
|0050
|元大台灣50
|-9.15
|16,310
|2
|00919
|群益台灣精選高息
|154.08
|7,984
|3
|0056
|元大高股息
|43.20
|483
|4
|00900
|富邦特選高股息30
|7.44
|316
|5
|00961
|FT臺灣永續高息
|1.50
|271
|6
|00701
|國泰股利精選30
|1.00
|228
|7
|0052
|富邦科技
|0.81
|139
|8
|00952
|凱基台灣AI50
|-0.24
|121
|9
|00918
|大華優利高填息30
|-1.52
|43
|10
|006201
|元大富櫃50
|0.09
|26
註：規模變化以億元為單位，正值表示資金流入，負值表示資金流出
受益人變化以單位為單位，顯示投資人數增減情況
資料來源：CMoney，2025/09/08
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
