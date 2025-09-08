台股ETF爆買潮！0050單週增1.6萬人稱王 00961靠「這指標」規模飆50億

上週全球股市漲跌互見，儘管市場波動，台股ETF市場資金流向出現顯著變化，受益人數普遍逆勢增長，顯示在市況不明之際，投資人更傾向尋求穩健的現金流與具備基本面支撐的投資標的，其中高股息與月配息產品尤其獲得青睞。

回顧上週市況，全球債市走勢動盪，所幸美國非農就業數據公布後，市場對Fed降息預期升溫，緩解了利率壓力。在此背景下，台股ETF受益人數變化反映出投資人的避險與收益需求。

根據最新統計，上週受益人數增加最多的ETF由元大台灣50(0050)以大增16,310人奪冠，群益台灣精選高息(00919)以7,984人居次，傳統高股息人氣元大高股息(0056)增加483人，富邦特選高股息30(00900)增加 316人。

值得注意的是，新興高息黑馬 FT臺灣永續高息 (00961)，單週增加271名受益人，人氣排名衝上第五。該ETF近期除息每單位0.048元，自7月首度配息以來，受益人數已倍增突破3萬人，規模更成長逾5倍攀升至50億元。

法人分析，00961的崛起，代表投資人選股思維的轉變。其選股邏輯跳脫傳統僅看「股利率」的單一框架，核心回歸企業獲利本質，導入「股東權益報酬率（ROE）」作為關鍵篩選指標。此舉旨在挑選獲利表現良好且具成長性的公司，讓配息更有底氣，也因ROE是觀察企業長期價值的關鍵，讓ETF在追求高配息的同時，更能兼顧股價的成長動能與填息能力。

排名 股票代號 ETF名稱 規模變化(億元) 受益人變化(人) 1 0050 元大台灣50 -9.15 16,310 2 00919 群益台灣精選高息 154.08 7,984 3 0056 元大高股息 43.20 483 4 00900 富邦特選高股息30 7.44 316 5 00961 FT臺灣永續高息 1.50 271 6 00701 國泰股利精選30 1.00 228 7 0052 富邦科技 0.81 139 8 00952 凱基台灣AI50 -0.24 121 9 00918 大華優利高填息30 -1.52 43 10 006201 元大富櫃50 0.09 26

註：規模變化以億元為單位，正值表示資金流入，負值表示資金流出



受益人變化以單位為單位，顯示投資人數增減情況

資料來源： CMoney ，2025/09/08

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。