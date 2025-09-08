快訊

白標ETF帶來發行新浪潮：成本更低、速度更快、門檻更低

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導
白標ETF模式中，品牌方主責投資理念、標的佈局與行銷推廣；平台方則提供完整後勤支援。圖／AI生成
白標ETF模式中，品牌方主責投資理念、標的佈局與行銷推廣；平台方則提供完整後勤支援。圖／AI生成

根據臺灣證券交易所的「觀點」焦點中提及，在全球資產管理業持續追求商品多元化、費用透明化與高度流動性的潮流下，「白標ETF」（White Label ETF）模式愈顯嶄新。ETF（交易所交易基金）因其交易靈活、資訊透明、費用低廉的特性，正快速成為投資熱選工具。根據安永（Ernst & Young）預估，全球ETF管理資產規模（AUM）有望於2030年突破25兆美元，預示整體市場正邁向爆炸性成長。

然而，對於中小型資產管理公司、投資顧問或FinTech新創者而言，若要自行打造ETF發行平台，必須面臨龐大的資本投入與制度建置挑戰：從法規申請、營運系統建立到交易對手布局，時間與成本門檻都極高。白標ETF模式因此應運而生，提供一條「低門檻、一站式」的替代途徑。

白標ETF：省時、省力、省錢

傳統自建ETF平台需投入60–100萬美元的初始資金，且每年還得支出約30–50萬美元。更別說建立合法架構、建立營運系統與行銷網絡，整體時間往往長達6–12個月。白標ETF則大幅縮短這條時間軸：只需要3–5個月即可掛牌，且初始成本縮減至5–7.5萬美元，年度平台費用約為20–26萬美元，整體成本降至傳統方式的10分之一。如此一來，發行人可將最多資源投入投資策略與品牌行銷，而不用擔心漫長的法規與營運流程。

分工合作：品牌方聚焦策略，平台方負責後盾

在白標ETF模式中，品牌方主責投資理念、標的佈局與行銷推廣；平台方則提供完整後勤支援，包括法遵結構、上市申請、基金註冊與日常資訊揭露等。平台範疇還包括協調保管銀行、會計機構、授權參與者（AP）、造市商與指數公司等重要角色。

在制度方面，美國平台需依據《1940年投資公司法》與SEC Rule 6c-11下架構ETF；在歐洲則透過UCITS架構搭建，協助跨境銷售與監理合規。平台協助發行人有效透過既有監理環境獲准掛牌，並確保ETF在次級市場具備良好定價與流動性，保障投資人交易效率。

收費模式則採固定費搭配資產規模變動費的方式，除了覆蓋平台基本法遵與營運成本，亦可根據AUM或額外行銷服務彈性收費。整體來說，白標平台讓中小型或新進業者能以更低風險、快速進場，並使ETF市場更加創新與多元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

