月存5千0050還是台積電？小資族困擾發問…網吵翻各有其擁護者

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard熱議「月存5千買0050還是台積電？」留言區分成四派：穩健ETF派、直攻台積派、轉戰美股派、依期限調整派，投資觀點大不同。中央社
Dcard上一則討論引起投資新手共鳴，有人發問：「月存5,000元，該選0050還是台積電？」不少網友認為這是經典難題，留言區瞬間湧入超過百則回覆，各派意見分歧，從「穩健派」到「直球派」，甚至還有人乾脆推薦美股或其他ETF

支持0050的一派強調，對小白來說分散風險最重要。「股市新手 推薦0050」、「這種問題一律說0050，雖然台積電很好但畢竟是個股」，他們提醒ETF能追蹤大盤，適合想長期投資、又不想天天盯盤的族群。

但也有不少人直上台積電派，認為龍頭公司就是最穩的標的。「閉眼定期定額all in台積電然後把app刪掉」、「台積電 眼睛閉著買都贏」，有人甚至分享實驗經驗，認為長期下來，台積電的報酬率更勝0050。

第三種聲音則跳脫台股，建議從美股或其他ETF著手。「0050+voo」、「我推QQQ 或者00662比較方便」，也有人提到「VT比較穩」，看得出來部分投資人更傾向全球布局，而不只鎖定台灣市場。

最後還有依投資期限切入的觀點「短期1、2年買台積，長期10、20年買0050」、「準備退休金就選0050，想買房結婚就挑台積」，強調應該先釐清目標與投資週期，再來決定標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

