A股、港股慢牛行情確立 陸港股ETF績效驚艷

陸港股今年以來漲勢凌厲，帶動陸港股ETF績效驚艷表現，今年來至4日，上證指數與港股分別上漲12.7%與26.2%，讓與指數連動的復華中國5G（00877）、中信中國50正2、復華香港正2，及富邦恒生國企正2，皆交出超過二成報酬表現。

2025年以來，A股與港股持續刷新年內高點。法人指出，這波牛市格局的形成，主要受惠於中國官方政策持續加碼、國家隊穩盤力道不減，以及科技創新驅動市場結構轉型。隨著慢牛行情逐步確立，投資人信心回升，中國家庭的超額儲蓄有望轉向股市，為後市注入新動能。

法人分析，外部不確定性如中美貿易緊張降溫，加上內部政策面持續釋出利多，包括消費補貼、貸款優惠、反內卷措施等，皆有助於穩定市場預期。科技發展加速、民企監管放寬亦為推升股市的重要支撐。

港股方面，南向資金淨流入截至8月已逼近港幣1兆元，創歷史新高，顯示港股吸引力持續增強。AH股溢價收斂、新經濟企業集中上市，結構性優勢逐漸顯現。法人預期，雖然港股9月可能受美國聯準會影響而震盪，但在牛市格局下，震盪反而是布局優質資產的良機。

富邦恒生國企正2 ETF經理人黃煜翔指出，港股新經濟板塊如科技與新消費權重提升，有助指數表現。南向資金日均成交占比約20%，加上人民幣走強與美聯儲降息預期，港股流動性有望進一步改善。建議投資人可密切關注資金流向與聯準會9月動向，擇機進場布局。

中國信託投信基金經理人施絜心表示，2025年第2季中國GDP年增率達5.2%，優於市場預期，且7月中央政治局會議明確指出，下半年政策將聚焦「擴大內需」與「科技自主」，並針對消費、投資、AI、城市更新等多面向推出配套措施。

特別是「人工智慧+行動」計畫與地方算力補助，將加速AI產業的商業化應用，可望成為陸股下一階段成長動能 。

施絜心指出，在中國經濟動能回升、政策力挺內需與AI、港股吸引資金回流的多重利好下，陸港股具備中期反彈與長期成長的雙重契機。投資人可透過相關ETF一次掌握中國龍頭企業，搭配長期定期定額策略，分散短線波動風險，逐步參與中國市場復甦帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。