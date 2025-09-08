科技ETF布局時機到 AI需求暢旺、Q4進場勝率高

彭博統計，過去十年，標普科技精選行業指數在每年第4季表現，共有九個年度呈現正報酬，正報酬機率高達90%，平均報酬率為6.7%，主因在於科技股長期趨勢確立，長期回報顯著。

展望後市，AI需求暢旺，帶動科技廠獲利成長，加上聯準會9月降息機率高，有望支撐美股評價，現在正是布局科技ETF絕佳時機。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊指出，近年來，生成式AI、5G通訊、雲端普及化及資安需求，構建科技股長期成長動能。與傳統產業相比，科技產業具備較高的資本報酬率與獲利成長性。

未來五至十年，科技股在全球股市的權重仍有機會持續提升，相關ETF的需求將同步增加。科技產業的成長並非短期題材，而是結構性趨勢，如AI、雲端、5G、自駕車、智慧醫療等創新應用，將持續推動科技企業營收與獲利成長。歷史經驗顯示，長期持有科技股往往較短期投資可獲得更佳的報酬率。

台新投信指出，操作上，可布局追蹤「標普科技精選行業指數」的ETF，因為該指數完整涵蓋美國科技產業的核心企業，具備高度代表性與投資價值。

隨著全球AI、雲端運算、高速運算、資安與軟體服務需求快速成長，標普科技精選ETF被市場視為布局長期科技趨勢的最佳工具之一，其成分股囊括蘋果、微軟、輝達等全球市值領先、創新能量強勁的龍頭企業，這些公司不僅具備穩健獲利模式，更引領全球產業變革，投資人可一次性掌握多家產業領導者的成長成果。

國泰AI機器人ETF經理人游凱卉表示，輝達發表了新一代機器人運算平台Jetson Thor，能在極短時間內處理並反饋大量數據資訊，且僅需130瓦的低功率即可支援大型語言模型與視覺模型，解決機器人落地的最大挑戰，顯見機器人已成為下一個增長引擎。

市場關注焦點亦從AI拓展到機器人，且題材延續性足，人形機器人晶片市場規模將於未來三年內有望突破4,800萬美元大關，較今年大幅成長逾13倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。