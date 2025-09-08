科技ETF布局時機到 AI需求暢旺、Q4進場勝率高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

彭博統計，過去十年，標普科技精選行業指數在每年第4季表現，共有九個年度呈現正報酬，正報酬機率高達90%，平均報酬率為6.7%，主因在於科技股長期趨勢確立，長期回報顯著。

展望後市，AI需求暢旺，帶動科技廠獲利成長，加上聯準會9月降息機率高，有望支撐美股評價，現在正是布局科技ETF絕佳時機。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊指出，近年來，生成式AI、5G通訊、雲端普及化及資安需求，構建科技股長期成長動能。與傳統產業相比，科技產業具備較高的資本報酬率與獲利成長性。

未來五至十年，科技股在全球股市的權重仍有機會持續提升，相關ETF的需求將同步增加。科技產業的成長並非短期題材，而是結構性趨勢，如AI、雲端、5G、自駕車、智慧醫療等創新應用，將持續推動科技企業營收與獲利成長。歷史經驗顯示，長期持有科技股往往較短期投資可獲得更佳的報酬率。

台新投信指出，操作上，可布局追蹤「標普科技精選行業指數」的ETF，因為該指數完整涵蓋美國科技產業的核心企業，具備高度代表性與投資價值。

隨著全球AI、雲端運算、高速運算、資安與軟體服務需求快速成長，標普科技精選ETF被市場視為布局長期科技趨勢的最佳工具之一，其成分股囊括蘋果、微軟、輝達等全球市值領先、創新能量強勁的龍頭企業，這些公司不僅具備穩健獲利模式，更引領全球產業變革，投資人可一次性掌握多家產業領導者的成長成果。

國泰AI機器人ETF經理人游凱卉表示，輝達發表了新一代機器人運算平台Jetson Thor，能在極短時間內處理並反饋大量數據資訊，且僅需130瓦的低功率即可支援大型語言模型與視覺模型，解決機器人落地的最大挑戰，顯見機器人已成為下一個增長引擎。

市場關注焦點亦從AI拓展到機器人，且題材延續性足，人形機器人晶片市場規模將於未來三年內有望突破4,800萬美元大關，較今年大幅成長逾13倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 機器人

延伸閱讀

協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會

半導體展聚焦先進封裝 輝達態度牽動CoWoP進展

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

協助期貨商強化法令遵循 期交所舉辦期貨商資通安全宣導說明會

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

A股、港股慢牛行情確立 陸港股ETF績效驚艷

陸港股今年以來漲勢凌厲，帶動陸港股ETF績效驚艷表現，今年來至4日，上證指數與港股分別上漲12.7%與26.2%，讓與指...

科技ETF布局時機到 AI需求暢旺、Q4進場勝率高

彭博統計，過去十年，標普科技精選行業指數在每年第4季表現，共有九個年度呈現正報酬，正報酬機率高達90%，平均報酬率為6....

房貸增貸千萬進股市？網友吵翻：0050全壓還是正2搏一把

一篇PTT引發熱議，原PO計畫以房貸增貸取得「可能是千萬」資金，長期投資大盤，方案在「100%買0050」與「50%買正2ETF＋50%留現金」間猶豫，直言留現金「心裡會比較安定、股災可加碼」，但也擔

市值型ETF 打破存股迷思…搭上台股成長列車

「存股」是近幾年國人重要投資策略，且大多數人挑選的是大型權值股。不過，觀察近一年來各權值股市值消長，會發現不少投資人選錯...

台股市值型ETF…伺機布局 長線釣大魚

台灣企業搭上AI熱潮，近年表現相當亮眼，想要布局台股，法人認為，可優先留意被動式的台股一般市場指數ETF，目前盤面有元大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。