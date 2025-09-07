快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

房貸增貸千萬進股市？網友吵翻：0050全壓還是正2搏一把

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論房貸增貸進股市配置，有人主張「100%買0050」穩健長抱，也有人挺「正2＋留現金」攻守兼備；留言兩極。（本報系資料庫）
網友討論房貸增貸進股市配置，有人主張「100%買0050」穩健長抱，也有人挺「正2＋留現金」攻守兼備；留言兩極。（本報系資料庫）

一篇PTT引發熱議，原PO計畫以房貸增貸取得「可能是千萬」資金，長期投資大盤，方案在「100%買0050」與「50%買正2ETF＋50%留現金」間猶豫，直言留現金「心裡會比較安定、股災可加碼」，但也擔心正2的長期耗損。

討論區迅速分裂成兩派。保守派提醒「高檔增貸投資」風險不容小覷，主張穩健配置、顧好現金流，甚至建議分批投入、預留利息來源；也有人點名單押大權值更單純，認為「買台積電吧」「0050也是台積電帶上去的」。

進取派則喊話把握行情，主張槓桿放大報酬，直球建議接連出現：「當然是 all in 大樂透」「正二，反正一生就一次 何不兩倍？」也有人推波助瀾：「融資+正二，十年後你會煩惱錢太多」。

也有中間路線的務實派，從心理與風險管理出發，贊成「50%正二＋50%現金」的折衷：一方面參與上漲，另一方面保留子彈面對波動；但同時提醒「正二下跌幅度蠻大」，若沒有經歷過大回撤，臨場容易失守紀律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 台積電 0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2

延伸閱讀

受惠於主權AI與高度系統整合 麥格理提升鴻海目標價到300元

職場上的交情…離職之後就沒了！菲女狼：真正值得全力以赴的只有自己

軍工股漲不停 跟上淘金潮…台船、事欣科等股價強勢表態

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

相關新聞

房貸增貸千萬進股市？網友吵翻：0050全壓還是正2搏一把

一篇PTT引發熱議，原PO計畫以房貸增貸取得「可能是千萬」資金，長期投資大盤，方案在「100%買0050」與「50%買正2ETF＋50%留現金」間猶豫，直言留現金「心裡會比較安定、股災可加碼」，但也擔

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

市值型ETF 打破存股迷思…搭上台股成長列車

「存股」是近幾年國人重要投資策略，且大多數人挑選的是大型權值股。不過，觀察近一年來各權值股市值消長，會發現不少投資人選錯...

台股市值型ETF…伺機布局 長線釣大魚

台灣企業搭上AI熱潮，近年表現相當亮眼，想要布局台股，法人認為，可優先留意被動式的台股一般市場指數ETF，目前盤面有元大...

重量級ETF將換血…22日起生效 總規模9,307億元

重量級ETF季度調整出爐，追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）成分股二增二刪，均新增康...

重量級ETF換股啦 0050、006208二進二出

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次二進二出，新增康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。