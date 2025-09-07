房貸增貸千萬進股市？網友吵翻：0050全壓還是正2搏一把

一篇PTT引發熱議，原PO計畫以房貸增貸取得「可能是千萬」資金，長期投資大盤，方案在「100%買0050」與「50%買正2ETF＋50%留現金」間猶豫，直言留現金「心裡會比較安定、股災可加碼」，但也擔心正2的長期耗損。

討論區迅速分裂成兩派。保守派提醒「高檔增貸投資」風險不容小覷，主張穩健配置、顧好現金流，甚至建議分批投入、預留利息來源；也有人點名單押大權值更單純，認為「買台積電吧」「0050也是台積電帶上去的」。

進取派則喊話把握行情，主張槓桿放大報酬，直球建議接連出現：「當然是 all in 大樂透」「正二，反正一生就一次 何不兩倍？」也有人推波助瀾：「融資+正二，十年後你會煩惱錢太多」。

也有中間路線的務實派，從心理與風險管理出發，贊成「50%正二＋50%現金」的折衷：一方面參與上漲，另一方面保留子彈面對波動；但同時提醒「正二下跌幅度蠻大」，若沒有經歷過大回撤，臨場容易失守紀律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。