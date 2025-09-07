市值型ETF 打破存股迷思…搭上台股成長列車

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
「存股」是近幾年國人重要投資策略，且大多數人挑選的是大型權值股。不過，觀察近一年來各權值股市值消長，會發現不少投資人選錯產業趨勢，錯過資產隨台股創高機會。投信法人建議，與其自己選趨勢、選個股，不如透過市值型ETF搭上台股成長列車。

據統計，目前股東人數超過百萬的個股有三檔，分別為台積電160.2萬人、中鋼129.9萬人、鴻海103.7萬人。其中，台積電、鴻海都因為AI產業成長驅動股價表現，帶動過去一年市值分別增加22.9%、10.5%，但中鋼則是年減9.7%，且近十年僅成長3.1%，近20年僅增加6.01%，長期持有成長性十分有限。

進一步觀察前50大企業過去一年市值個股變化，市值年增率超過台積電（2330）共七檔，除台新新光金主要是合併題材外，有智邦、台達電、奇鋐、緯穎、世芯-KY、中信金，但其中只有中信金股東人數逾58萬人，其他電子股的投資人數僅介於3.2萬至14.4萬人，參與度相對低。

當中甚至近一年來有半數個股的股東人數減少，包含奇鋐、世芯-KY、中信金、光寶科、玉山金，意味部分曾經投資這些個股的投資人錯過股價上漲的波段行情。

反觀上市市值前50大企業過去一年市值衰退前十名，包括中租-KY、聯詠、大立光、台塑、聯電、台塑化、藥華藥、台化、和碩、台泥等，其中，聯電投資人數高達82.1萬人、台泥52.2萬人、台塑32.9萬人，股東人數都呈現年增。

投信法人認為，ETF報酬率與成分股市值是否成長為正相關，例如台積電反映每股獲利能力（EPS）提升，過去十年市值從3.3兆元成長至30兆，股價翻數倍成長。

以指標的臺灣50指數為例，就能反映台積電市值占比，持有比重為58.66%，且更重要是，還能夠廣泛持有上市市值前50大個股，確保不會因選股錯誤而落後產業趨勢；同時，趨勢下行的企業，權重自然下降，舉例而言，過去一年台泥權重下降44%、聯電權重下降37%、台塑權重下降26%，一般投資人比起存個股，ETF較適合長期存的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

