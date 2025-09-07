台股市值型ETF…伺機布局 長線釣大魚

台灣企業搭上AI熱潮，近年表現相當亮眼，想要布局台股，法人認為，可優先留意被動式的台股一般市場指數ETF，目前盤面有元大台灣50（0050）、元大中型100、富邦台50等九檔台股市值型ETF，可輕鬆坐享台灣企業成長力道。

被動式的台股一般市場指數ETF，是以相對簡單的選股模式追蹤台股市場指數，自2003年首檔元大台灣50掛牌後，陸續有元大中型100、富邦摩台、元大富櫃50、元大MSCI台灣、永豐臺灣加權以及富邦台50在2006年至2012年間掛牌，今年則有聯邦台精彩50、華南永昌優選50新兵加入，共計有九檔。

以績效表現來看，統計至5日，今年來加權報酬指數漲幅9.1%，有兩檔台股市值型ETF績效超越大盤，分別是元大台灣50的10.2%、元大中型100的9.4%。另以2024年來看，贏過加權報酬指數31.7%的有富邦台50的50.1%、元大台灣50的48.6%、元大MSCI台灣的44.3%、富邦摩台的44.2%。

台股近期創下歷史新高後進入橫盤震盪格局，惟整體資金面穩健、企業獲利表現佳，加上關稅利空逐步淡化，支撐台股中長期多頭趨勢。富邦投信表示，若指數短線有拉回反而是布局機會，可乘勢布局台股ETF，掌握中長期多頭趨勢。

不過，投資台股市值型ETF的主要風險是集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散。投信業者提醒，投資前應有完整的資金規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。