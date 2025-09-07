快訊

精神科診所醫師人數超車醫學中心 16年來成長逾3倍

台股市值型ETF…伺機布局 長線釣大魚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台灣企業搭上AI熱潮，近年表現相當亮眼，想要布局台股，法人認為，可優先留意被動式的台股一般市場指數ETF，目前盤面有元大台灣50（0050）、元大中型100、富邦台50等九檔台股市值型ETF，可輕鬆坐享台灣企業成長力道。

被動式的台股一般市場指數ETF，是以相對簡單的選股模式追蹤台股市場指數，自2003年首檔元大台灣50掛牌後，陸續有元大中型100、富邦摩台、元大富櫃50、元大MSCI台灣、永豐臺灣加權以及富邦台50在2006年至2012年間掛牌，今年則有聯邦台精彩50、華南永昌優選50新兵加入，共計有九檔。

以績效表現來看，統計至5日，今年來加權報酬指數漲幅9.1%，有兩檔台股市值型ETF績效超越大盤，分別是元大台灣50的10.2%、元大中型100的9.4%。另以2024年來看，贏過加權報酬指數31.7%的有富邦台50的50.1%、元大台灣50的48.6%、元大MSCI台灣的44.3%、富邦摩台的44.2%。

台股近期創下歷史新高後進入橫盤震盪格局，惟整體資金面穩健、企業獲利表現佳，加上關稅利空逐步淡化，支撐台股中長期多頭趨勢。富邦投信表示，若指數短線有拉回反而是布局機會，可乘勢布局台股ETF，掌握中長期多頭趨勢。

不過，投資台股市值型ETF的主要風險是集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散。投信業者提醒，投資前應有完整的資金規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 元大

延伸閱讀

加權指數、台灣50 四檔熱

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

太狠了！00922台積電權重38％…老牛：小資2萬直通護國神山

航運海陸空齊發隨台股上行 烏俄停火沒個準、中國內需撐運價

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

市值型ETF 打破存股迷思…搭上台股成長列車

「存股」是近幾年國人重要投資策略，且大多數人挑選的是大型權值股。不過，觀察近一年來各權值股市值消長，會發現不少投資人選錯...

台股市值型ETF…伺機布局 長線釣大魚

台灣企業搭上AI熱潮，近年表現相當亮眼，想要布局台股，法人認為，可優先留意被動式的台股一般市場指數ETF，目前盤面有元大...

重量級ETF將換血…22日起生效 總規模9,307億元

重量級ETF季度調整出爐，追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）成分股二增二刪，均新增康...

重量級ETF換股啦 0050、006208二進二出

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次二進二出，新增康...

上次降息投等債報酬率逾20%…00959B指數甚至高達46％！

8月美國非農新增就業人數即將於本週五(9/5)公布，這項數據被視為美國聯準會(Fed)9月是否啟動降息的關鍵風向球。法人指出，若非農就業數據持續疲弱，將推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。