聽新聞
0:00 / 0:00

重量級ETF將換血 22日起生效 總規模9,307億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
重量級ETF季度調整出爐。聯合報系資料照
重量級ETF季度調整出爐。聯合報系資料照

重量級ETF季度調整出爐，追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）成分股二增二刪，均新增康霈*、川湖，刪除台泥、藥華藥；元大中型100（0051）七增七刪、富邦科技（0052）新增兩增一刪。合計四檔ETF總規模為9,307.09億元，成分股調整將牽動相關個股股價表現。

台灣指數公司昨（5）日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣高股息等指數審核結果，相關成分股納入及刪除變動將自19日交易結束後生效（亦即自22日起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

富時羅素系列指數季度調整結果
富時羅素系列指數季度調整結果

其中，追蹤台灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增康霈*、川湖，刪除台泥、藥華藥。成分股候補名單有彰銀、致茂、金像電、健策、欣興。

追蹤台灣中型100指數的元大中型100納入勤誠、長榮航太、光聖、富世達、藥華藥、台玻、台泥；刪除康霈*、智原、巨大、大成、和潤企業、川湖、永豐餘。成分股候補名單有智易、世紀鋼、長興、精成科、宏達電、國票金、中砂、景碩、德律、洋基工程。

追蹤台灣資訊科技指數的富邦科技ETF，新增勤誠、富世達，刪除智原。而追蹤台灣高股息指數的元大高股息此次並無成分股異動。

此外，護國神山台積電將持續迎接資金活水，在MSCI指數公司旗下MSCI台灣領袖50指數規則放寬單一成分股30%上限，國泰台灣領袖50 ETF已於8月底完成調整，最新台積電權重為38.4%之後，接下來將是台灣指數公司旗下的台灣全市場半導體精選30指數也將調整權重，台灣指數公司昨日公告指數規則調整，發行的商品為新光台灣半導體30 ETF和半導體30期貨，也將提升台積電權重來對應大盤，調整將於16日生效。

法人預期，台灣全市場半導體精選30指數的台積電權重調整後可望逼近四成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 藥華藥 高股息

延伸閱讀

聯準會「鴿聲」響起、為台股添柴火！這兩大重量級展會將接力登場

台灣50指數成分股調整 康霈、川湖入列

台泥發布最新永續與公正轉型報告 推出 AI 導讀機器人

財務具韌性 中華信評確認台泥評等 twA+ 展望「穩定」

相關新聞

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

在最新一集的《大樹下學投資》節目中，主持人小余兒邀請國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇，深入解析這檔被定位為「新世代市值型ETF」的特色與投資策略。 新世代市值型ETF的特色

重量級ETF將換血 22日起生效 總規模9,307億元

重量級ETF季度調整出爐，追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）成分股二增二刪，均新增康...

重量級ETF換股啦 0050、006208二進二出

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次二進二出，新增康...

上次降息投等債報酬率逾20%…00959B指數甚至高達46％！

8月美國非農新增就業人數即將於本週五(9/5)公布，這項數據被視為美國聯準會(Fed)9月是否啟動降息的關鍵風向球。法人指出，若非農就業數據持續疲弱，將推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息

嘆00929漲不上去！網勸「長痛不如短痛」：高股息那麼多選一個雷的

一名網友在Dcard曝光對帳單，直言手中持有的復華台灣科技優息（00929）表現不佳，「是不是不用再浪費時間在它身上了⋯全部賣掉逃去0050是不是長痛不如短痛？」此話一出，立刻引發討論。 原PO

近一季上千檔基金、ETF 績效比拚 唯一報酬率破百的是這檔被動式 ETF

近日受惠於關稅不確定性漸漸消散、降息露出曙光，帶動投信發行商品的績效表現，其中，近一季績效前十強由中國、台股相關商品包辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。