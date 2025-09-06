重量級ETF將換血 22日起生效 總規模9,307億元

重量級ETF季度調整出爐，追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）成分股二增二刪，均新增康霈*、川湖，刪除台泥、藥華藥；元大中型100（0051）七增七刪、富邦科技（0052）新增兩增一刪。合計四檔ETF總規模為9,307.09億元，成分股調整將牽動相關個股股價表現。

台灣指數公司昨（5）日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣高股息等指數審核結果，相關成分股納入及刪除變動將自19日交易結束後生效（亦即自22日起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

富時羅素系列指數季度調整結果

其中，追蹤台灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增康霈*、川湖，刪除台泥、藥華藥。成分股候補名單有彰銀、致茂、金像電、健策、欣興。

追蹤台灣中型100指數的元大中型100納入勤誠、長榮航太、光聖、富世達、藥華藥、台玻、台泥；刪除康霈*、智原、巨大、大成、和潤企業、川湖、永豐餘。成分股候補名單有智易、世紀鋼、長興、精成科、宏達電、國票金、中砂、景碩、德律、洋基工程。

追蹤台灣資訊科技指數的富邦科技ETF，新增勤誠、富世達，刪除智原。而追蹤台灣高股息指數的元大高股息此次並無成分股異動。

此外，護國神山台積電將持續迎接資金活水，在MSCI指數公司旗下MSCI台灣領袖50指數規則放寬單一成分股30%上限，國泰台灣領袖50 ETF已於8月底完成調整，最新台積電權重為38.4%之後，接下來將是台灣指數公司旗下的台灣全市場半導體精選30指數也將調整權重，台灣指數公司昨日公告指數規則調整，發行的商品為新光台灣半導體30 ETF和半導體30期貨，也將提升台積電權重來對應大盤，調整將於16日生效。

法人預期，台灣全市場半導體精選30指數的台積電權重調整後可望逼近四成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。