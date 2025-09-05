重量級ETF換股啦 0050、006208二進二出

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次二進二出。圖／AI生成
重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次二進二出，新增康霈*（6919）、川湖（2059），刪除台泥（1101）、藥華藥（6446）。

臺灣指數公司5日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息等指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自9月19日（星期五）交易結束後生效（亦即自9月22日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增康霈*、川湖，刪除台泥、藥華藥。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除七檔，納入勤誠（8210）、長榮航太（2645）、光聖（6442）、富世達（6805）、藥華藥、台玻（1802）、台泥；刪除康霈*、智原（3035）、巨大（9921）、大成（1210）、和潤企業（6592）、川湖、永豐餘（1907）。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技（0052），此次調整新增勤誠、富世達，刪除智原。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

