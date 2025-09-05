台股獲利成長動能強勁 優先布局台灣優息AI ETF

快訊

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導
分析師估計台股企業2025~2026獲利年增率(已考慮匯損)。資料來源：凱基證券，2025年/7月
川普與主要重點國家陸續達成貿易協議，多數國家關稅降至15～20％，雖然協議內容還有調整的空間，但整體走向大致符合市場預期，不確定因素降低，市場對關稅議題反映也逐步淡化，加上市場普遍預期Fed可望於9月降息，持續激勵台股人氣。

展望後市，受惠AI產業成長趨勢明確，分析師估計，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16％的高水準，並估計2026年台股企業獲利年增率亦有二位數的水準，台股後市仍有高點可期，短線若急跌可分批布局，建議優先布局台灣優息AI ETF，可同時兼顧資本利得成長契機及配息現金流。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢，從台積電（2330）、輝達（NVIDIA）財報及展望來看，AI成長趨勢更加確定。分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024～2030年的年複合成長率（CAGR）達83％，全球高達90％的AI伺服器、78％的NB、55％的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊表示，美國四大CSP廠展望樂觀，AI前景無虞。Mircosoft FY4Q25資本支出為242億美元，年增率高達27％，主要因算力供不應求，估計2026上半年還是會處於供不應求的狀態，FY1Q26的資本支出將超過300億美元；Meta2025年全年資本支出預計達660至720億美元，優於前值640～720億美元，2026年仍將大幅成長，反映AI與基礎設施擴張需求；Amazon預計2025年資本支出達1,050～1,120億美元左右，年增率高達4成，大部分支出用於支援AWS基礎設施。台灣AI供應鏈深具競爭優勢，是受惠相對大的族群，布局聚焦在AI概念股的台股ETF，可掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

